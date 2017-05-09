profile
Gears of War : Reloaded
name : Gears of War : Reloaded
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Gears of War France
name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 08/22/2025
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
articles : 355
visites since opening : 1268655
subscribers : 13
bloggers : 1
Gears Reloaded : Une grosse MAJ pour le lancement
Gears Of War : la nouvelle saga


Gears of War: Reloaded va subir des changements assez importants pour son lancement ( Mardi Prochain ) . Les deux week-ends de bêta pour Reloaded ont reçu un accueil mitigé. Ces améliorations sont basées sur des observations techniques et les commentaires de la communauté issus de la bêta multijoueur de Gears of War Reloaded.


Améliorations générales de la stabilité

- Vous pouvez désormais voir clairement sur quelle plateforme se trouvent les autres joueurs grâce à l'icône de plateforme.

- Les comptes liés sont plus faciles à repérer, vous savez donc qui vous pouvez ajouter comme amis multiplateformes.

- Il est plus facile d'inviter des joueurs dans votre escouade/partie, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils se trouvent.

Améliorations du Gnasher

- Dispersion plus précise, dégâts améliorés et détection des impacts

- Les dégâts du rechargement actif sont désormais fixes (au lieu d'être variables) pour toutes les armes.

Améliorations du matchmaking

- Plus de serveurs dédiés et des services en ligne améliorés

- Améliorations du matchmaking « escouade » multiplateforme

Améliorations PC

- Ajout d'une option de réglage de la fréquence d'images à 240 fps

- Ajout de la prise en charge du chat vocal Push-to-talk

- Amélioration de la prise en charge des moniteurs ultra-larges

- Augmentation du contrôle de la sensibilité de la souris

- Optimisations pour une meilleure fluidité du gameplay

- ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X optimisés

- Steam Deck certifié



Gears Of War Reloaded sort le 26 aout sur Xbox, PC, Playstation 5 et Day One dans le Xbox Game Pass
    rendan, tripy73, link49, escobar, idd, torotoro59, junaldinho
    posted the 08/22/2025 at 09:39 PM by negan
    comments (36)
    leonr4 posted the 08/22/2025 at 09:51 PM
    Pour ceux qui hésitent encore c'est confirmé, Gears of War Reloaded la version disque sur PS5 inclut bien la campagne solo entière et c'est jouable hors ligne.

    https://www.pushsquare.com/news/2025/08/despite-concerns-physical-copies-of-gears-of-war-ps5-appear-to-have-the-campaign-on-the-disc
    negan posted the 08/22/2025 at 09:55 PM
    leonr4 Cc Guiguif
    leonr4 posted the 08/22/2025 at 10:02 PM
    negan On pensait que c'était le cas et que le disque ne contenait rien à cause de la mention "requires content download" du moins sur la version européenne mais au final il contient bien le jeu (la partie solo) et je crois aussi que c'est la première véritable version physique d'un jeu Xbox Studios sur PS5, donc pour le coup c'est à saluer
    negan posted the 08/22/2025 at 10:07 PM
    leonr4 Yep c'est cool pour les boiteux
    guiguif posted the 08/22/2025 at 10:21 PM
    negan MS aurait-il enfin compris ?
    negan posted the 08/22/2025 at 10:31 PM
    guiguif J'espère pour vous, autant moi je m'en fous mais si ça peut faire plaisir aux joueurs boîte c'est cool

    Le Blu-ray est propre en tout cas

    https://x.com/SASxSH4DOWZ/status/1959012089261170888?t=Smni0c1f-6p8QQSIgdPV0g&s=19
    ootaniisensei posted the 08/22/2025 at 10:38 PM
    Amélioration de la prise en charge des moniteurs ultra-larges

    Juste parfait
    dalbog posted the 08/22/2025 at 10:49 PM
    J'ai hâte de le refaire, bien que je crains un changement de colorimétrie.
    Gears of War ça doit rester grisâtre.

    Puis enchaînement sur le 2 (le meilleur) en 4/60 sur SeriesX.
    metroidvania posted the 08/22/2025 at 11:12 PM
    Day one sur ps5 ca fait tellement bizarre. Dommage qu'il sort pas sur switch 2 j'aurai pris les 2 versions
    junaldinho posted the 08/23/2025 at 01:55 AM
    Il va cartonner sur PlayStation. Beaucoup ont critiqués cette licence mais vont se ruer dessus maintenant. Au plaisir de se remettre dedans
    dooku posted the 08/23/2025 at 07:14 AM
    La maj est gratuite si on a le remake précédent
    sonilka posted the 08/23/2025 at 08:13 AM
    leonr4 ah tu fais bien de nous le préciser puisque hier on a eu un article qui disait que le blu-ray ne contenait rien. Bonne nouvelle donc.
    leonr4 posted the 08/23/2025 at 08:14 AM
    sonilka
    nicoliafox posted the 08/23/2025 at 08:33 AM
    leonr4 Perso je joue beaucoup demat (sur Xbox d'ailleurs) mais quand tu fait du physique le minimum c'est d'avoir le jeu complet dessus. Donc c''est une vrai bonne nouvelle.
    ippoyabukiki posted the 08/23/2025 at 09:39 AM
    Jeu non complet sur le disque = pas d'achat.

    Voila ce qui devrait apparaître sur le forum vue que les game key nintendo les dérangent
    mooplol posted the 08/23/2025 at 09:39 AM
    Top, faudrait qu'ils fassent ça pour tous leurs jeux déjà xbox puis les jeux activision genre les cod.
    A encourager, je suis joueur full solo
    azaz posted the 08/23/2025 at 09:50 AM
    junaldinho tu rêves, on va pas du tout se ruer dessus. Un jeux de bourrin avec des dialogues digne des films expendables non merci. Et cette patte artistique qui fait pas du tout envie.
    roivas posted the 08/23/2025 at 09:52 AM
    Ouais MAJ surtout axé multiplayer, chose à laquelle je vais pas toucher :s Je vais attendre un peu avant d'y jouer, voir déjà les retours et si on peut jouer en vostfr.
    negan posted the 08/23/2025 at 09:59 AM
    azaz En fait Zekk a raison t'es un gros debile
    zekk posted the 08/23/2025 at 10:22 AM
    negan Vraiment
    maxx posted the 08/23/2025 at 10:23 AM
    leonr4 Ah! Bonne nouvelle! J'espère que ça deviendra la norme pour MS...
    sickjackz posted the 08/23/2025 at 12:02 PM
    L'un des meilleur Gears avec le 2. Vraiment des jeux a faire pour ceux qui ne les ont pas déjà fait. Par contre le reste de la saga c'est pas fameux.
    shambala93 posted the 08/23/2025 at 12:13 PM
    azaz
    Ils sont sûrement frères et sœurs non ?
    guiguif posted the 08/23/2025 at 12:17 PM
    sickjackz Perso j'ai pas aimé le 2, les 2/3 du jeux se passent dans des environnements sombres ou de nuit, ça m'a gonflé.

    Je trouve que le 3 est le plus varié et agréables en terme de décors, même si le dernier chapitre tire trop en longueur.
    micheljackson posted the 08/23/2025 at 01:29 PM
    dalbog sickjackz
    Le 2 est clairement le meilleur, quelle claque à l'époque, le "poisson" dans la grotte

    guiguif
    Ton écran était sûrement mal réglé

    Sur ma OLED avec HDR + Path Tracing je sens que je vais me régaler
    guiguif posted the 08/23/2025 at 04:49 PM
    micheljackson Bah non c'est pas une question de reglages, quand t'as deux act ou c'est des grottes et un autre ou c'est une base en pleine nuit ou je ne sais plus quoi, bah c'est sombre ouais.

    Je préfère très largement les decors du 3, bien plus variés avec beaucoup d’extérieurs.
    soulfull posted the 08/23/2025 at 05:50 PM
    Trilogie qui aura fait énormément de bien à l'industrie. Aprés lui la plupart des jeux ont adopté l'appui d'un bouton pour se coller au mur ou sir un obstacle.il a inspiré des chefs d'oeuvre comme Uncharted. Dommage que les suites aient suivi le même chemin que Halo.
    micheljackson posted the 08/23/2025 at 06:37 PM
    guiguif
    Oui, mais t'es censé y voir clair quand même,
    donc si ton contraste et la luminosité sont mal réglés...
    guiguif posted the 08/23/2025 at 06:51 PM
    micheljackson Nan mais... j'y vois
    J'aime juste pas les environnements du 2... des grottes, une base en pleine nuit... des environnements qui ne respirent pas la diversité niveau couleurs en dehors du noir/gris, tu me comprends quand même.
    micheljackson posted the 08/23/2025 at 06:53 PM
    guiguif
    Ah ben Gears of War ça n'a jamais été très coloré c'est sûr
    guiguif posted the 08/23/2025 at 07:00 PM
    micheljackson Surtout le 2 et ses 3 actes sur 5 qui enchaines grottes/complex de nuit/grottes, quel enfer...
    Dans le 3 pratiquement tout le jeu se passe en plein jour et c'est tellement plus agréable, et plus varié.
    negan posted the 08/23/2025 at 07:01 PM
    guiguif On infiltre les bases locustes c'est logique enculay
    junaldinho posted the 08/23/2025 at 11:50 PM
    Azaz Parle pour toi et on verra les ventes. Les jeux Xbox cartonnent sur PlayStation et celui ci c'est une légende au même titre que la licence Halo.
    sickjackz posted the 08/24/2025 at 10:23 AM
    Guiguif et pour moi le 3 ça a été la douche froide. La scene avec "Dom" ridicule... Pas le tiers de l'epicness du 2... C'est l'episode qui a fait passer les Gears, pour moi, d'incontournables a des jeux moyens..
    jaysennnin posted the 08/24/2025 at 11:13 AM
    negan en même temps la version physique pour la xbox est la version ultimate, vu que la maj vers reloaded est gratuite même pour ceux qui possèdent la version disque
    negan posted the 08/24/2025 at 11:28 AM
    jaysennnin Yep
