Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Casque VR
Casque VR
Si tu aimes, tu casque...
screen name : cvr
url : http://www.gamekyo.com/group/cvr
official website : http://
nicolasgourry
06/02/2018
08/13/2025
Un groupe qui parlera des jeux qui utilisent les casques VR (Réalité virtuelle).
tags :
articles : 105
visites since opening : 367311
subscribers : 7
bloggers : 2
[PSVR2/SteamVR] Detective VR / Trailer




Éditeur : VRKiwi
Développeur : Studio CHIPO Y JUAN
Genre : Aventure/Narratif
Disponible sur Quest3
Prévu sur SteamVR/PSVR2
Date de sortie : Printemps 2026
Langue : Anglais.

Explorez des témoignages peu fiables et confrontez des suspects pour découvrir la vérité. Vous vous sentirez comme un véritable enquêteur sur les lieux d'un crime, prenant des photos, reliant des indices et passant d'un environnement à un autre pour trouver de nouvelles preuves. La pression est à son comble alors que vous êtes au cœur de l'enquête, observant tout ce qui se passe pour résoudre le crime. Chaque suspect a sa propre « vérité » et vous devez évaluer avec soin ses témoignages. Le système de contrôle du temps vous permet d'explorer l'histoire de manière immersive en rejouant les scènes, en les rembobinant ou en les mettant en pause pour découvrir des indices cachés dans la chronologie et démasquer le menteur.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=eNCYQx6LFko
    torotoro59
    posted the 08/13/2025 at 08:00 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    solarr posted the 08/13/2025 at 08:18 AM
