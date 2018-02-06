Éditeur : VRKiwi

Développeur : Studio CHIPO Y JUAN

Genre : Aventure/Narratif

Disponible sur Quest3

Prévu sur SteamVR/PSVR2

Date de sortie : Printemps 2026

Langue : Anglais.

Explorez des témoignages peu fiables et confrontez des suspects pour découvrir la vérité. Vous vous sentirez comme un véritable enquêteur sur les lieux d'un crime, prenant des photos, reliant des indices et passant d'un environnement à un autre pour trouver de nouvelles preuves. La pression est à son comble alors que vous êtes au cœur de l'enquête, observant tout ce qui se passe pour résoudre le crime. Chaque suspect a sa propre « vérité » et vous devez évaluer avec soin ses témoignages. Le système de contrôle du temps vous permet d'explorer l'histoire de manière immersive en rejouant les scènes, en les rembobinant ou en les mettant en pause pour découvrir des indices cachés dans la chronologie et démasquer le menteur.