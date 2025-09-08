Tests

Cela faisait tellement longtemps que des rumeurs couraient sur unqu’on prenait à force tout cela pour une mauvaise vanne. Après il faut reconnaître que le timing est désormais le bon depuis l’apparition du bestiau dans le film d’animation à succès, en rappelant que DK va même bénéficier prochainement de son propre long-métrage, ce qui donne d’office le pin’s de potentiel long-seller à. Ça c’est pour le marketing et le renouvellement infini du jeune public de Nintendo car pour les autres, on sait tous que Donkey Kong est apparu avant même Mario (enfin d’une certaine façon quoi), que Rare a ensuite refilé une méga-gifle graphique au monde entier avec sa trilogie SNES, quec’était relativement sympa à une époque malgré l’overdose de collectible et son 100 % impossible sans le gros bouquin de soluce choppé à la librairie, puis enfin deux très bons épisodes 2D par les héritiers de. Redesigné pour l’occasion, depuisen fait, le gorille a donc la prétention d’être aujourd’hui le premier gros platformer de la Switch 2. Et c’est assez surprenant.Les deux épisodes sortis respectivement sur Wii puis Wii U (puis portés ensuite ailleurs) sont encore aujourd’hui considérés comme des perles du genre platformer avec un certain niveau de challenge, ou en tout cas loin des habitudes de Nintendo. Mais nous ne sommes point ici chez Retro, de toute façon trop occupé avec Miss Aran, et c’est donc la teamou en tout cas une partie qui s’est attelée à faire revenir le macaque dans une formule dont Nintendo semble assez fan depuis quelques temps. Celle du précitée oui, également les deux derniersen date, et donc concrètement ce principe de laisser une très grande liberté d’action au joueur tout en le noyant presque de trucs à collecter sans pour autant les rendre obligatoire. Et c’est peu de le dire : de l’or lui-même aux fossiles en passant bien entendu par les bananes (à comparer aux lunes de), rien n’est imposé et vous pouvez à chaque niveau filer vers l’objectif sans vous soucier un instant du reste. Ou presque.Car à 60 balles la cartouche, ce qui à l’avenir sera à considérer comme très généreux avec Nintendo, on préfère quand même en avoir pour notre argent et l’exploration fait partie de l’expérience, juste qu’en multipliant les zones d’intérêt, on peut facilement progresser avec l’essentiel sans avoir l’impression de tourner en rond et obtenir un rythme dantesque, bien supérieur à la majorité des aventures de Mario en full 3D (). Dans, on file et on ne s’arrête jamais, atterrissant dans un niveau avec de suite la possibilité de démolir l’essentiel des choses (non sans quelques évidentes barrières dans un soucis de level-design), pouvant afficher le prochain objectif principal avant de filer à droite ou à gauche pour sur-abuser de notre compétence de scans pour gratter tout ce qui bouge, parfois facilement, parfois en contournant, parfois en réfléchissant mais jamais longtemps, et parfois dans des micro-défis qui ne sont jamais bien cachés mais on imagine que c’est fait exprès.On le répète mais rarement un jeu du genre n’a su offrir un tel sens du rythme où l’on en prend plein la tronche tout en faisant de même avec les décors, et si le renouvellement des situations n’est pas non plus le même que chez le plombier, les nouveautés se distillent suffisamment bien au fur et à mesure des « strates » avec de nouvelles mécaniques et bien entendu les transformations rigolotes avec néanmoins en bémol l’espèce de zèbre à la précision relative, un point que l’on retrouve à d’autres moments à cause d’une caméra pas toujours optimale surtout en intérieur (et c’est souvent le cas quand on creuse). Rien de préjudiciable au départ tant le jeu est d’une facilité peu commune, une vraie promenade même, mais méfiance : le challenge finit par arriver, sans jamais atteindre le niveau des jeuxmais tout de même quelque chose qui va nous faire lâcher quelques gouttes de sueur mêlé à de la rage.C’est d’ailleurs en avançant que l’on se rend compte que tout ce qui paraissait annexe prend petit à petit de l’importance. Les tenues mises à part allez, tant les bonus sont peu signifiants et davantage là pour l’esthétique. En revanche, l’or va servir énormément au fil du jeu, et de plus en plus, rien que pour débloquer des défis bonus, mais le plus important se situera dans les fameuses bananes car s’il est possible de boucler le jeu sans trop s’en soucier hormis pour certaines compétences parfois plus essentielles que d’autres (ne sous-estimez pas le compteur de PV), atteindre la vraie fin demandera 600 bananes sur les 777 éparpillés à travers les niveaux. Et l’ultime étape a le mérite de valoir le détour niveau difficulté, finalement comme ce que fait la team Mario depuis de nombreux épisodes, 2D comme 3D. A titre personnel, car ça reste mon test, j’indiquerais tout de même que si l’aventure en zigzag s’est montré très plaisante, la recherche du 100 % ou pas loin est bien moins intéressante que dans d’autres platformers tant on a du « trop » et « un peu partout ». Un reproche que l’on retrouvait d’ailleurs dansoù le retour dans les précédentes zones prenait des allures d’aspirateurs à lunes pour quelques rares instants plus mémorables que d’autres.Un dernier point sur le technique globale. Sans être une claque graphique, il faut reconnaître que l’expérience avait bien besoin d’une Switch 2 pour pouvoir offrir des zones aussi grandes et en grande partie destructibles sans faire trop souffrir le frame-rate, exception faite dans quelques séquences à la toute fin où les mecs ont fait dans la démesure. D’ailleurs, jamais un platformer Nintendo et donc pas même un Mario n’ont eu des zones aussi larges notamment à la verticale. En revanche, on a eu comme souvent un peu de mal sur la patte esthétique, très éloignée des habitudes du Royaume Champignon et même de ce que pouvait faire. C’est le gloubi-boulga de couleurs criardes qui est certes justifié au niveau du game-design pour différencier d’un coup d’oeil les différents types de roches, mais reste qu’à l’exception de cette Pauline jeune (peut-être le perso féminin ayant le plus de personnalité dans les platformer Nintendo) et des têtes connues, ça ne vole pas bien haut niveau casting, boss inclus. Le macaque n’a de toute façon jamais eu de chance à ce niveau : on rappelle quenous faisait affronter des versions gonflés du bestiaire de base et un baril.