(Ouais, j’ai retrouvé ma Vita)

Bon bah voilà est venu le temps du petit papier sur le PlayStation Portal, l’accessoire source de moqueries et quelque part à raison quand on voit un constructeur déclarant vouloir s’imposer comme jamais sur la scène du Cloud Gaming pour une poignée de mois plus tard te sortir un appareil dénué de cette fonction. Je suis là le soir, posé devant mon PC à taper ses lignes avec mon mug de café tel un Stephen King à pas cher, continuant d’essayer d’analyser comment nous avons pu arriver à l’invraisemblable alors que tout était là, jusqu’au simple mais ultime argument de faire booster le nombre d’abonnements PS Plus Premium. Y a des baffes qui se perdent, c’est certain, car qu’est-ce que le PlayStation Portal si ce n’est en vérité une mablette Wii U de luxe mais néanmoins pas trop, en démontre déjà l’absence d’écran OLED ?Une jolie boîte est donc arrivée à bon port par un service Chronopost évidemment en retard, boîte qui ne ment pas sur ses intentions en affichant en gros que l’on parle d’un accessoire fait pour la lecture à distance, et en minuscule la nécessité de posséder une PlayStation 5. Rien de grave pour le renseigné, mais objet d’effroi pour le grand public qui bien entendu y verra une nouvelle PSP top classe avant de se rendre compte de son manque de connaissance. Au-delà de cela, c’est un appareil quand même franchement joli mais à éviter de mettre entre les mains d’un gosse ou d’un crasseux vu l’apparente grande fragilité de l’objet, simple à prendre en main, simple à maîtriser, mais dont les fonctionnalités enchaînent les bémols alors qu’on aurait pu bénéficier d’un vrai petit couteau suisse.Car par lecture à distance, il faut comprendre Wi-Fi (ou 4/5G) avec connexion suffisamment pointue pour éviter le lag et une baisse de résolution à la Xenoblade Chronicles 2, donc malheureusement aucune possibilité d’exploiter le PS Portal purement en local façon Wii U. Et quand on dit pas de Cloud Gaming, c’est également pas de Cloud Gaming même depuis la PlayStation 5, sans vraiment comprendre pourquoi. Nous avons pu avoir entre temps des échos de vagues promesses d’avenir sur le sujet (via une MAJ ?) et ce serait très bien mais pourquoi donc ne pas avoir attendu pour vraiment marquer le coup au lieu de simuler un succès à partir de 5 exemplaires par magasin dont la moitié accaparée par des scalpers ? Allez vérifier eBay. Bref, un objet dans les premiers pas sont un enchaînement d’incompréhension, de la conjointe qui demande comment se fait-il que le Portal ne peut pas servir de manette d’appoint, du chiard qui se fourvoie en constatant qu’il n’y a pas d’émetteur Bluetooth intégré pour y connecter son casque et qu’on ne peut même pas y regarder Netflix, ou moi-même qui ne serait-même pas vous dire si on peut connecter un autre compte que celui associé la première fois vu que toutes mes tentatives ont échoué et que le guide d’utilisation n’offre aucune information intéressante si ce n’est qu’il ne faut pas faire tournoyer son PS Portal façon lasso après avoir branché le chargeur. Merci d’avoir prévenu, j’étais à 2 doigts de jouer au cow-boy avec mes chats.Mais ce qui est vraiment con dans cette affaire, c’est que j’aime beaucoup le PlayStation Portal. Je n’avais aucun grand intérêt envers l’objet depuis son annonce mais une fois lancé le truc et affalé sur le canapé (j’étais malade je rappelle), le « petit essai » s’est transformé en un enchaînement de 3h sur Baldur’s Gate III sans rencontrer le moindre soucis technique malgré la taille des textes (ça reste lisible, mais j’ai une vue parfaite ça aide). La résolution n’est pas la même certes (1080p max) et malgré la fibre, on a parfois un peu d’effets ghosts mais c’est franchement agréable même si tout dépendra du jeu. Oui, du Resident Evil 4 Remake bien sombre ne sera pas si conseillé vu les reflets et le moindre couac de réso peu se payer cher en ligne mais pour bien d’autres expériences essayées vite fait, de Final Fantasy XVI à Astro Bot, c’est du caviar dans le plumard. J’ose même dire les termes : au niveau des jeux indépendant, genre 2D notamment, ma Switch vient de se faire voler la vedette. Mission accomplie dans un sens, quand on ne possède pas mieux (SteamDeck genre).