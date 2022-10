Éditeur : NIS America

Développeur : Nihon Falcom

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : 14 Mars 2023 (USA)

17 Mars 2023 (Europe)

Langues : Anglais / Japonais.

A savoir : Chronologie de la saga

Année 1202 => Trails in the Sky FC

Année 1202/1203 => Trails in the Sky SC

Année 1203 => Trails in the Sky 3rd

Année 1204 => Trails from Zero

Année 1204/1205 => Trails of Cold Steel, Trails of Cold Steel II et Trails to Azure

Année 1206 => Trails of Cold Steel III et Trails of Cold Steel IV

Année 1207 => Trails into Reverie

Année 1208 => Trails of Black

Année 1209 => Trails of Black II

La chronologie en une image

Suite aux événements de Trails from Zero, la Special Support Section se retrouve avec de nouveaux membres et de nouvelles tâches. Cependant, la montée des tensions à Crossbell ainsi que la pression de deux puissances politiques voisines menacent à la fois la sécurité de leur domicile et l'intégrité de leur équipe.