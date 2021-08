Tests

A l’instar d’un, un seul épisode dea suffit à faire de la nouvelle licence l’un des gros succès critiques de l’ère PlayStation 4, et d’ailleurs le meilleur lancement d’un titre Sony au Japon pour cette console. On ne sait pas encore ce que réservepour l’avenir (vous vous souvenez de?) mais en attendant de voir le véritable prochain projet de cette branche des, l’éditeur n’a pas résisté à nous faire le coup du remaster à l’upgrade payante, justifiée par l’apport d’une extension en plus de divers bonus techniques qui ne se refusent pas. On ne va pas vous refaire le compte-rendu du jeu de base (), hormis pour dire que c’est forcément plus agréable en 60FPS, avec des temps de chargement ultra réduits, que le système de transfert de sauvegarde est heureusement très simple cette fois, et que la DualSense fait le taf.Bon donc on va directement s’attarder sur l’extension et on dira d’ailleurs bon courage à ceux qui vont chopper le jeu en reprenant leur save vieille d’un an, réapparaissant au milieu de nulle part sans même savoir comment jouer, utiliser les touches de raccourci ou même faire un combo. Ce dernier point n’est en revanche pas si grave puisqu’il n’y a pas de combo dans. Bref, vous voilà embarqué vers l’île d’Iki à bord d’un navire un peu éclaté et comme le veut toute vraie traversée vers un territoire inconnu, c’est le naufrage... et la mort de votre cheval ! Koua ? Comme ça, dès l’introduction ?? Et c’est pourtant bien le cas et on sent l’envie pour les développeurs de nous faire transmettre cette détresse que ressent le pauvre Jin Sakai à la perte de son compagnon de toujours, faisant balance avec le manque totale de compassion de la part de ce joueur qui reprend sa sauvegarde et qui avait même oublié le nom du bidet. Mais en fait, ce n’est pas grave car quelques minutes après la cinématique d’introduction, le dada est en fait bien en vie.Une péripétie inutile qui permet néanmoins d’introduire une compétence inédite : la possibilité de rush avec le cheval pour envoyer valser les opposants. C’est rigolo, mais pas souvent utile en fait, tout comme le tout nouveau système de lock. Pourtant certains l’ont réclamé l’année dernière, mais on comprend pourquoin’en avait pas voulu tant ça ne fonctionne pas. Déjà il faut comprendre que le lock amorce une espèce de vue à l’épaule qui est tout sauf pratique (hormis en 1V1) car ceux qui ont déjà torché l’aventure principale sont au courant que les ennemis dans votre dos n’attendent pas votre permission pour attaquer. Ensuite, il faut savoir que l’extension introduit un nouveau type d’ennemi (un seul ouais…), sorte de shaman capable de buff ses alliés dans la zone donc pas le temps de faire mumuse avec le lock : il faut d’abord aller déboîter sa gueule à lui (ils peuvent être plusieurs) puis ensuite rentrer dans le tas avec le même système que l’année dernière, à savoir des ennemis faibles face à telle ou telle type de posture.Le reste ne surprendra pas même si on peut débloquer de nouvelles pièces d’équipement très sympas (dont les charmes) et l’île d’Iki est une extension qui fait le taf, sans aller jusqu’à la référence de celles fournies avec, mais toujours mieux que ce que nous a livréavec. Le nouveau cadre a une belle gueule malgré toujours quelques tares techniques quand on regarde de très près (manque d’effets au niveau du sol, quand on barbouille dans la flotte…) et une mise en scène travaillée uniquement dans les points clés du scénario, mais ceux qui ont aimé l’aventure de base se plairont à découvrir cet arc inédit à la durée de vie variant entre 5 et 10h (selon la ligne plus ou moins droite, ou le 100%), proposant de chasser à nouveau des représentants mongols, mais sur une île où personne n’a entendu parler du code des samouraï, et l’occasion pour Jin de revenir sur un certain fait marquant de son passé.Reste que rien n’est non plus fait pour aller au-delà du cahier des charges. On refait plus ou moins la même chose que l’année dernière, quelques mini-jeux inédits en plus, en retrouvant les mêmes défauts dont un système de combat qui manque clairement de profondeur (mais qui a le mérite de ne pas trop laisser de place à l’erreur tant les ennemis font très mal), mais aussi les qualités, heureusement, dont ce bon sens du rythme et l’envie de tout fouiner, entre petits secrets et quêtes secondaires proposant un minimum de travail dans leur narration.n’avait clairement pas l’intention de réinventer sa propre roue, mais juste d’offrir du rab à une expérience toujours plaisante qui mériterait clairement une espèce de suite, cette fois avec une petite dose dans la prise de risque.