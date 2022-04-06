Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
13
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 09/02/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 738
visites since opening : 1288339
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[SUMIMASEN TURBO] 45
Sumimasen Turbo


SUMIMASEN TURBO est déjà sur le pont pour la rentrée, et pour cause : avec un TOKYO GAME SHOW 2026 en ligne de mire et une farandole de sorties pour nous occuper, il valait mieux partir du bon pied et couvrir la grosse actualité JEU VIDEO de ce début de mois. A l'honneur pour ce numéro de septembre, ONIMUSHA WAY OF THE SWORD, qui signe le retour en grâce de la franchise de CAPCOM après des années de traversée du désert. Alors, verdict ?

On n'oublie pas non plus les exclus SWITCH 2 comme ORBITALS, qui fleure bon les anime japonais des années 80, ou la bêta fermée de DUSKBLOODS, déployée quasiment au moment de la sortie de ELDEN RING TARNISHED EDITION. Et si cela ne suffisait pas, l'actu bouillonne aussi du côté des RECOS, riches en scoopoo et en scandalulu, comme on dit là-bas.

Bref, encore une émission hyper chargée pour ouvrir le bal d'un mois pas comme les autres pour l'équipe, qui s'envolera prochainement pour TOKYO et le JAPON. Encore merci de votre confiance ici-même comme sur Patreon, une chance qui nous permet de vous proposer chaque mois le meilleur du jeu vidéo japonais et de la pop culture.
https://www.youtube.com/watch?v=HRGJ52BXfLM
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    jaune
    posted the 09/02/2026 at 04:15 PM by nicolasgourry
    comments (16)
    newtechnix posted the 09/02/2026 at 05:52 PM
    Séquence malaise avec Daniel Kamui qui suppute politiquement sur Macron et Dragon Ball
    Puyo et Greg ont la bonne attitude et préfère en rire et l'autre tente d'apporter un élément idéologique basé sur son ressenti...

    Ptain j'aime pas Macron mais là le mec est trop dans son délire de haine, c'est vraiment un gros débilo

    Et le mec "je suis persuadé que c'est de la pure hypocrisie électoral" Vraiment? ha merde un politique qui mentirais ou ferais de la démagogie, bordel merci Captain Obvious
    vyse posted the 09/02/2026 at 06:08 PM
    newtechnix ah cette fois c'est toi qui a ouvert le bal sur l'autre tanche d'Andreiev !
    oreillesal posted the 09/02/2026 at 06:29 PM
    newtechnix merci pour cette précision.
    Même si les sujets ont l'air intéressant, encore une fois à fuir comme la peste
    Imbuvable le Kamouise
    newtechnix posted the 09/02/2026 at 06:36 PM
    vyse oreillesal c'est chaud la mauvaise vibe qu'il mets...le regard gêné de Puyo à un moment...

    Kamui a voulu mettre sur la table Macron de façon débile et ainsi politiser l'émission...

    Je pensais que c'était bon...mais le mec sueur est revenu encore dessus en disant "Macron est obnubilé..." alors qu'en fait c'est lui qui est obnubilé par Macron

    et dans la conclusion il est rerevenu sur Macron et le pire c'est qu'il se rend même pas compte de sa connerie... en demandant aux gens de demander à Macron comment s'appelle l'ami de San Goku afin de prouver que Macron n'est genre pas un vrai fan de DBZ... ce niveau de honte, il est perché

    Putain on imagine bien la scène d'un Kamui qui interpelle le président Macron devant toute la France: Monsieur j'ai une question pour vous concernant Dragon Ball, Comment s'appelle son ami chauve?
    ...
    1. Macron répond bien... Kamui bégaye en ayant loupé son effet...silence de la salle et malaise ou tout le monde se demande pourquoi il a posé cette question débile
    2. Macron dit next et ne réponds pas à la question juste pour ne pas se mettre au niveau débilos de ce mec
    3. Macron ne sait pas et/ou il se trompe...Kamui, jubile et hurle ha vous avez vu que Macron connait pas l'univers DBZ... Moment malaise

    Sur Gamekyo c'est pas pour rien que les sujets politiques sont rapidement ban...Sumimasen devrait s'en inspirer parce que là c'est malaise de voir l'autre en sueur à propos de Macron.

    On remerciera Greg d'avoir toujours trouvé les mots juste pour tenter de désarmorcer les situations car vraiment l'autre c'est un vrai fou pas sortable ( le genre ou quand tout le monde s'amuse dans une soirée et lui vient balancer des sujets politiques ).
    malroth posted the 09/02/2026 at 06:47 PM
    newtechnix j'ai jamais pû le supporter, meme quand il etait sur gk

    par contre Puyo et Greg c'est top
    alexkidd posted the 09/02/2026 at 07:14 PM
    Kamui, c'est le genre de mec si je le vois seul à la salle de pause en train de bouffer, je chauffe mon plat et je pars le bouffer seul dans ma voiture tellement c'est au-dessus de mes forces...
    terminagore posted the 09/02/2026 at 07:14 PM
    Ah la la , quelle énormité il a encore sorti le Kakamui ?
    vyse posted the 09/02/2026 at 07:29 PM
    terminagore dla merde comme dhab...le fond de chiotte de la chronique ce mec..
    alexkidd newtechnix Ah mais grave.. je ne sais pas cmnt greg et puyo arrivent a encore a le supporter..je trouve qu'il s'aggrave avec les années franchement c'est de pire en pire ses sorties...
    lautrek posted the 09/02/2026 at 07:31 PM
    newtechnix oui effectivement, j'avais déjà remarqué qu'en dehors des jeux vidéos/mangas les mecs sont à l'ouest sur pas mal de choses.

    Je me souviens d'une émission où ils parlaient d'une affaire au Japon concernant un grand producteur de boys band japonais qui était en fait un pédophile, les mecs étaient sur le cul des rumeurs qui disaient que le producteur faisait monter des gamins dans le milieu en échange de relations sexuels.

    En voyant leurs réactions je me suis dis : "ah ouais les mecs ils vivent vraiment sur l'île aux enfants..."
    terminagore posted the 09/02/2026 at 07:38 PM
    vyse

    J’ai hâte

    Je me demande toujours si le pépère a conscience de manière générale du ressenti d’une partie des gens le concernant.
    Quoique les com sur YouTube doivent être assez soft.
    vyse posted the 09/02/2026 at 07:51 PM
    terminagore non je pense pas..en fait je sais pas comme c'est le seul a lire les commentaires et a y repondre (tu verras y'a un toujours un "d" apres les commentaires officiels) il a que ca a foutre de lire d'ailleurs...les autres ont l'air d'avoir une vraie vie..bref il doit censurer tous ceux qui lui chient dessus
    vyse posted the 09/02/2026 at 07:53 PM
    terminagore ah oui en plus c'est une vraie pince ; il fait les livraisons lui meme des goodies a leur effigie, les mecs grattent 10k/mois de sub et il est pas foutu de payer un transporteur..t'es obligé de te farcir sa vieille tronche si tu commande un goodie
    micheljackson posted the 09/02/2026 at 08:12 PM
    newtechnix
    Je viens de l'entendre et je venais voir s'il y avait un article sur l'émission pour en parler, tu l'as fait

    Bref, Kamui est un abruti, mais bon, le type est un gauchiste ce n'est pas une surprise, son meilleur pote "Papa", l'ancien de Gamekult avec avec lequel il anime Super Cine Battle est un militant PCF devenu directeur d'école dans un coin paumé et qui a quitté Paris "parce que le stress et la pollution" "bien sûr"

    Greg et Puyo ont vraiment de la patience pour supporter ce crétin.
    micheljackson posted the 09/02/2026 at 08:18 PM
    Pour info, Kamui écrit dans Slate, dont la principale actionnaire est Ariane de Rothschild, la copine de Jeffrey Epstein et qui avait réclamé à l'ordure opportuniste Manuel Valls à ce que Dieudonné ne puisse plus faire son job.
    Ah, et il a un point commun avec Ariane et Jeffrey aussi
    azerty posted the 09/03/2026 at 04:02 AM
    Onimusha c'est pas terrible. Pour eux aussi. Je vais pas le prendre
    newtechnix posted the 09/03/2026 at 09:56 AM
    micheljackson https://www.slate.fr/societe/doudous-classes-maternelle-primaire-education-enfants-parents-rentree-scolaire?utm_source=firefox-newtab-fr-fr Slate...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo