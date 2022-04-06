description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
SUMIMASEN TURBO est déjà sur le pont pour la rentrée, et pour cause : avec un TOKYO GAME SHOW 2026 en ligne de mire et une farandole de sorties pour nous occuper, il valait mieux partir du bon pied et couvrir la grosse actualité JEU VIDEO de ce début de mois. A l'honneur pour ce numéro de septembre, ONIMUSHA WAY OF THE SWORD, qui signe le retour en grâce de la franchise de CAPCOM après des années de traversée du désert. Alors, verdict ?
On n'oublie pas non plus les exclus SWITCH 2 comme ORBITALS, qui fleure bon les anime japonais des années 80, ou la bêta fermée de DUSKBLOODS, déployée quasiment au moment de la sortie de ELDEN RING TARNISHED EDITION. Et si cela ne suffisait pas, l'actu bouillonne aussi du côté des RECOS, riches en scoopoo et en scandalulu, comme on dit là-bas.
Bref, encore une émission hyper chargée pour ouvrir le bal d'un mois pas comme les autres pour l'équipe, qui s'envolera prochainement pour TOKYO et le JAPON. Encore merci de votre confiance ici-même comme sur Patreon, une chance qui nous permet de vous proposer chaque mois le meilleur du jeu vidéo japonais et de la pop culture.
Puyo et Greg ont la bonne attitude et préfère en rire et l'autre tente d'apporter un élément idéologique basé sur son ressenti...
Ptain j'aime pas Macron mais là le mec est trop dans son délire de haine, c'est vraiment un gros débilo
Et le mec "je suis persuadé que c'est de la pure hypocrisie électoral" Vraiment? ha merde un politique qui mentirais ou ferais de la démagogie, bordel merci Captain Obvious
Même si les sujets ont l'air intéressant, encore une fois à fuir comme la peste
Imbuvable le Kamouise
Kamui a voulu mettre sur la table Macron de façon débile et ainsi politiser l'émission...
Je pensais que c'était bon...mais le mec sueur est revenu encore dessus en disant "Macron est obnubilé..." alors qu'en fait c'est lui qui est obnubilé par Macron
et dans la conclusion il est rerevenu sur Macron et le pire c'est qu'il se rend même pas compte de sa connerie... en demandant aux gens de demander à Macron comment s'appelle l'ami de San Goku afin de prouver que Macron n'est genre pas un vrai fan de DBZ... ce niveau de honte, il est perché
Putain on imagine bien la scène d'un Kamui qui interpelle le président Macron devant toute la France: Monsieur j'ai une question pour vous concernant Dragon Ball, Comment s'appelle son ami chauve?
...
1. Macron répond bien... Kamui bégaye en ayant loupé son effet...silence de la salle et malaise ou tout le monde se demande pourquoi il a posé cette question débile
2. Macron dit next et ne réponds pas à la question juste pour ne pas se mettre au niveau débilos de ce mec
3. Macron ne sait pas et/ou il se trompe...Kamui, jubile et hurle ha vous avez vu que Macron connait pas l'univers DBZ... Moment malaise
Sur Gamekyo c'est pas pour rien que les sujets politiques sont rapidement ban...Sumimasen devrait s'en inspirer parce que là c'est malaise de voir l'autre en sueur à propos de Macron.
On remerciera Greg d'avoir toujours trouvé les mots juste pour tenter de désarmorcer les situations car vraiment l'autre c'est un vrai fou pas sortable ( le genre ou quand tout le monde s'amuse dans une soirée et lui vient balancer des sujets politiques ).
par contre Puyo et Greg c'est top
alexkidd newtechnix Ah mais grave.. je ne sais pas cmnt greg et puyo arrivent a encore a le supporter..je trouve qu'il s'aggrave avec les années franchement c'est de pire en pire ses sorties...
Je me souviens d'une émission où ils parlaient d'une affaire au Japon concernant un grand producteur de boys band japonais qui était en fait un pédophile, les mecs étaient sur le cul des rumeurs qui disaient que le producteur faisait monter des gamins dans le milieu en échange de relations sexuels.
En voyant leurs réactions je me suis dis : "ah ouais les mecs ils vivent vraiment sur l'île aux enfants..."
J’ai hâte
Je me demande toujours si le pépère a conscience de manière générale du ressenti d’une partie des gens le concernant.
Quoique les com sur YouTube doivent être assez soft.
Je viens de l'entendre et je venais voir s'il y avait un article sur l'émission pour en parler, tu l'as fait
Bref, Kamui est un abruti, mais bon, le type est un gauchiste ce n'est pas une surprise, son meilleur pote "Papa", l'ancien de Gamekult avec avec lequel il anime Super Cine Battle est un militant PCF devenu directeur d'école dans un coin paumé et qui a quitté Paris "parce que le stress et la pollution" "bien sûr"
Greg et Puyo ont vraiment de la patience pour supporter ce crétin.
Ah, et il a un point commun avec Ariane et Jeffrey aussi