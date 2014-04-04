Dans la continuité du message interne d’Asha Sharma évoquant un important “reset” stratégique chez Xbox
, les conséquences concrètes de cette restructuration commencent à se préciser du côté des studios Bethesda
. Et cette fois, c’est ZeniMax Online Studios, l’équipe derrière The Elder Scrolls Online, qui semble avoir été lourdement touchée
.
Selon Kotaku, plusieurs employés du studio auraient été convoqués à des réunions collectives avec les ressources humaines avant d’apprendre leur licenciement
. Plus d’une vingtaine de salariés de ZeniMax auraient déjà publiquement annoncé leur départ sur Linkedin
, tandis que plusieurs sources internes évoquent un impact potentiellement très important sur l’équipe de développement de The Elder Scrolls Online
. Certaines estimations internes iraient jusqu’à parler d’une réduction pouvant atteindre environ la moitié de l’équipe
, même si le chiffre exact n’a pas été officiellement confirmé.
Le cas est particulièrement significatif, car The Elder Scrolls Online n’est pas un projet marginal dans l’écosystème Bethesda
. Lancé en 2014, le MMO s’est installé durablement sur le marché, avec plusieurs extensions majeures, une communauté active et des performances commerciales solides. Kotaku
rappelle notamment que le jeu avait généré environ 2 milliards de dollars de revenus en 2024, avait attiré 24 millions de joueurs et rapporterait autour de 15 millions de dollars par mois
.
Dans ce contexte, la situation interroge naturellement sur la portée réelle du recentrage engagé par Microsoft
. Officiellement, l’équipe de The Elder Scrolls Online assure vouloir maintenir son engagement envers le jeu
. Sur les forums officiels, la community manager Jessica Folsom
a toutefois indiqué que les feuilles de route précédemment partagées allaient être revues. L’objectif serait désormais de réévaluer le travail en cours avant de communiquer un calendrier actualisé.
Et donc The Elder Scrolls Online n’est pas abandonné
, mais son planning et son suivi vont manifestement devoir être réorganisés à la lumière des réductions d’effectifs.
Cette annonce intervient à un moment sensible pour le MMO, alors que Bethesda avait récemment fait évoluer sa stratégie de contenu vers une structure saisonnière
. La première saison doit d’ailleurs être lancée prochainement, mais l’incertitude porte désormais davantage sur la capacité du studio à maintenir le même rythme sur la durée.
La situation est d’autant plus notable que ZeniMax Online avait déjà été affecté par de précédentes coupes, notamment avec l’annulation du projet interne Blackbird
. Les équipes syndiquées du studio, rattachées au CWA
, demanderaient par ailleurs depuis plusieurs mois l’ouverture de négociations sur les conditions de licenciement.
Le paradoxe est donc assez évident. D’après les informations relayées par Kotaku, un message interne adressé aux employés de Bethesda et ZeniMax évoquerait une volonté de concentrer les efforts sur les plus grandes franchises du groupe, dont Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake et Wolfenstein
. Sur le principe, cette logique de priorisation peut s’entendre dans un contexte de rationalisation budgétaire. Mais elle devient plus difficile à lire lorsqu’un jeu actif, rentable et directement rattaché à l’une des licences majeures de Bethesda
voit son équipe aussi fortement réduite.
The Elder Scrolls Online ne semble donc pas menacé à court terme, mais son avenir opérationnel entre clairement dans une nouvelle phase
. Le “reset” Xbox ne se limite plus à des projets annulés ou à des studios périphériques vu que manifestement il touche désormais des productions installées, génératrices de revenus et intégrées au cœur même du portefeuille Bethesda
.
Et c’est probablement là que cette restructuration devient la plus révélatrice car Microsoft ne cherche pas seulement à réduire la voilure sur les paris les plus risqués, mais aussi à redéfinir les moyens accordés à des jeux pourtant déjà établis
.
Il pensait a quoi franchement ? Que Nateya se soit gouré ok mais Spencer c'est un Gamer, il Savait ca marche le développement de JV
Spencer est avant tout un manager.
il a parié que racheter ABK et Bethesda allait doubler le nombre d'abonnés gamepass, il s'est trompé.
Aussi, le rachat c'est fait dans un contexte difficile et délicat pour ABK et donc opportun niveau prix de rachat.
Ou alors ils dépenses trop par rapport aux 15 millions par mois ? Ca serais étonnant
AKB 70 milliards va valoir 35 milliards après dégraissage