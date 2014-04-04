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, les conséquences concrètes de cette restructuration commencent à se préciser du côté des studios. Et cette fois,, tandis que plusieurs sources internes évoquent. Certaines estimations internes iraient jusqu’à parler d’, même si le chiffre exact n’a pas été officiellement confirmé.Le cas est particulièrement significatif, car. Lancé en 2014, le MMO s’est installé durablement sur le marché, avec plusieurs extensions majeures, une communauté active et des performances commerciales solides.rappelle notamment queDans ce contexte, la situation interroge naturellement sur la portée réelle du recentrage engagé par. Sur les forums officiels, la community managera toutefois indiqué que les feuilles de route précédemment partagées allaient être revues. L’objectif serait désormais de réévaluer le travail en cours avant de communiquer un calendrier actualisé.Et donc, mais son planning et son suivi vont manifestement devoir être réorganisés à la lumière des réductions d’effectifs.Cette annonce intervient à un moment sensible pour le MMO, alors que. La première saison doit d’ailleurs être lancée prochainement, mais l’incertitude porte désormais davantage sur la capacité du studio à maintenir le même rythme sur la durée.La situation est d’autant plus notable que. Les équipes syndiquées du studio, rattachées au, demanderaient par ailleurs depuis plusieurs mois l’ouverture de négociations sur les conditions de licenciement.Le paradoxe est donc assez évident.. Sur le principe, cette logique de priorisation peut s’entendre dans un contexte de rationalisation budgétaire. Mais elle devient plus difficile à lire lorsqu’un jeu actif, rentable et directement rattaché à l’une des licences majeures devoit son équipe aussi fortement réduite.. Le “reset” Xbox ne se limite plus à des projets annulés ou à des studios périphériques vu que manifestement il touche désormais des productions installées, génératrices de revenus et intégrées au cœur même du portefeuilleEt c’est probablement là que cette restructuration devient la plus révélatrice car