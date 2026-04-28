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official website : http://www.falcom.co.jp
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Rôle Playing Kyo
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name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 04/28/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 632
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[Switch] Ys Memoire : R.I.C / Lancement
Falcom




Editeur : Marvelous Europe
Developpeur : Falcom
Genre : RPG
Disponible sur PSVita/PC/PS4/Switch
Langue : Anglais / Voix : Japonais / Anglais.

Le jeu déroule un an après ceux de Ys X : Nordics et environ un an avant Ys : The Oath in Felghana.
Cherchez la vérité sur le passé d'Adol.

La version Switch permet d’alterner entre les arrangements musicaux.



Site officiel
Steam
Quelques tests :
OpenCritic 77%
https://www.youtube.com/watch?v=AtJH7WeDwGs
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    Who likes this ?
    posted the 04/28/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    burningcrimson posted the 04/28/2026 at 05:14 PM
    Je voulais le prendre mais je l ai déjà sur Ps4, d autant plus que les devs n'ont fait aucun effort pour rajouter une VF ou du contenu exclusif à la version switch
    jackfrost posted the 04/28/2026 at 05:17 PM
    Il est dispo sur ps4, steam et xbox je crois.
    f0lky posted the 04/28/2026 at 05:20 PM
    Du coup c'est exactement la meme version que sur PS4 ?
    cail2 posted the 04/28/2026 at 05:25 PM
    burningcrimson
    Pareil que toi, merci pour les précisions du coup sans regret cette version Switch. Je l'ai toujours pas fait ayant fini The Oath in Felghana il y a peu.
    nicolasgourry posted the 04/28/2026 at 05:27 PM
    burningcrimson f0lky c'est au niveau des arrangements musicaux, si j'ai bien compris, la différence.
    jackfrost d'après ce que j'ai lu, pas de version XBox.
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