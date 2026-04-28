description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Pareil que toi, merci pour les précisions du coup sans regret cette version Switch. Je l'ai toujours pas fait ayant fini The Oath in Felghana il y a peu.
jackfrost d'après ce que j'ai lu, pas de version XBox.