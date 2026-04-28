Editeur : Marvelous Europe

Developpeur : Falcom

Genre : RPG

Disponible sur PSVita/PC/PS4/Switch

Langue : Anglais / Voix : Japonais / Anglais.

La version Switch permet d’alterner entre les arrangements musicaux.

Le jeu déroule un an après ceux de Ys X : Nordics et environ un an avant Ys : The Oath in Felghana.Cherchez la vérité sur le passé d'Adol.