Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 04/25/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Culture Pop Atomique] Manimal
Culture Pop Atomique


Plongez dans les coulisses d’une série aussi fascinante qu’étrange : Manimal !
Diffusée pour la première fois en 1983 sur NBC, cette série unique en son genre mettait en scène le Dr Jonathan Chase, un homme capable de se transformer en n’importe quel animal pour combattre le crime. Ambitieuse, mystérieuse et en avance sur son temps, Manimal est rapidement devenue culte malgré une diffusion très courte.
Dans ce documentaire complet, vous allez découvrir :
– les origines de la série et les intentions de ses créateurs
– les effets spéciaux impressionnants… mais parfois limités pour l’époque
– les coulisses du tournage et les défis techniques
– les raisons de son annulation rapide
– comment Manimal est devenue une série culte avec le temps
Entre fascination et curiosité, Manimal reste un OVNI télévisuel qui continue d’intriguer des décennies plus tard.

Bonus : Générique
https://www.youtube.com/watch?v=ZNofFnRCE7M
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    posted the 04/25/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    alexkidd posted the 04/25/2026 at 06:06 PM
    tain, j'adorais je ratais jamais un episode
    oreillesal posted the 04/25/2026 at 06:59 PM
    Je ne te remercie pas d'avoir réanimé ce vieux trauma.
    Les phases de transformation, quelle angoisse.
    manix posted the 04/25/2026 at 07:14 PM
    ah non j'aimais tropppp
    merci !
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