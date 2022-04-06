description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Plongez dans les coulisses d’une série aussi fascinante qu’étrange : Manimal !
Diffusée pour la première fois en 1983 sur NBC, cette série unique en son genre mettait en scène le Dr Jonathan Chase, un homme capable de se transformer en n’importe quel animal pour combattre le crime. Ambitieuse, mystérieuse et en avance sur son temps, Manimal est rapidement devenue culte malgré une diffusion très courte.
Dans ce documentaire complet, vous allez découvrir :
– les origines de la série et les intentions de ses créateurs
– les effets spéciaux impressionnants… mais parfois limités pour l’époque
– les coulisses du tournage et les défis techniques
– les raisons de son annulation rapide
– comment Manimal est devenue une série culte avec le temps
Entre fascination et curiosité, Manimal reste un OVNI télévisuel qui continue d’intriguer des décennies plus tard.
Les phases de transformation, quelle angoisse.
merci !