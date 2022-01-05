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Encore un peu plus d'une semaine avant la sortie du film Super Mario Galaxy qui promet d'être encore plus riche en références aux jeux vidéo de la série de Nintendo que le premier film Super Mario Bros. Mais la classification anglaise a peut être spoilé un détail qui pourrait revoir complètement la relation entre 2 personnages féminins de la série. On verra au final si ça sera bien le cas, et ça pourrait être 2 personnages secondaires mais je dirais qu'il y a peu de chance que ça arrive.Depuis la sortie de Super Mario Galaxy (SMG) sur Wii en 2007, Harmonie est le centre de plusieurs théories, notamment de par sa ressemblance avec Peach mais également de par le fait qu'elle est la seule protagoniste à avoir un lore, une histoire sur son passé, du deuil de ne plus revoir sa famille à son choix de devenir la mère protectrice des Luma. La plus grosse théorie à ce jour est que Harmonie serait de la même famille que Peach, certains pensent qu'elle serait même sa fille venue du futur à travers l'espace et le temps.Mais la classification du film au British Board of Film Classification pourrait venir officialiser, en tout cas dans le canon de l'univers des films (hors jeux vidéo) la relation entre Harmonie et Peach. En effet il est mention "de flashbacks où on voit une fille être séparée de sa petite soeur". Dans l'univers des jeux Super Mario il n'y a pas 2 personnages féminins qui sont "2 soeurs", et en écartant l'idée que cela pourrait être les Luma jumelles des nouveaux chapitres du livre d'Harmonie sur la version NS1 de SMG2 (qui est le lore de Lubba pour info), celles qui colleraient le plus à cette idée sont personnes d'autres que Peach et Harmonie...L'histoire d'Harmonie via le livre nous apprenait déjà à l'époque qu'elle a un frère. Donc vous appréhendez déjà le possible retcon aujourd'hui avec le film. Réponse le 1er avril.