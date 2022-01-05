profile
Nintendo
164
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/23/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 292
visites since opening : 654516
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
[Rumeur/Spoiler] Le film Super Mario Galaxy pourrait revoir la relation entre 2 de ses personnages féminins
Divers


Encore un peu plus d'une semaine avant la sortie du film Super Mario Galaxy qui promet d'être encore plus riche en références aux jeux vidéo de la série de Nintendo que le premier film Super Mario Bros. Mais la classification anglaise a peut être spoilé un détail qui pourrait revoir complètement la relation entre 2 personnages féminins de la série. On verra au final si ça sera bien le cas, et ça pourrait être 2 personnages secondaires mais je dirais qu'il y a peu de chance que ça arrive.

Depuis la sortie de Super Mario Galaxy (SMG) sur Wii en 2007, Harmonie est le centre de plusieurs théories, notamment de par sa ressemblance avec Peach mais également de par le fait qu'elle est la seule protagoniste à avoir un lore, une histoire sur son passé, du deuil de ne plus revoir sa famille à son choix de devenir la mère protectrice des Luma. La plus grosse théorie à ce jour est que Harmonie serait de la même famille que Peach, certains pensent qu'elle serait même sa fille venue du futur à travers l'espace et le temps.



Mais la classification du film au British Board of Film Classification pourrait venir officialiser, en tout cas dans le canon de l'univers des films (hors jeux vidéo) la relation entre Harmonie et Peach. En effet il est mention "de flashbacks où on voit une fille être séparée de sa petite soeur". Dans l'univers des jeux Super Mario il n'y a pas 2 personnages féminins qui sont "2 soeurs", et en écartant l'idée que cela pourrait être les Luma jumelles des nouveaux chapitres du livre d'Harmonie sur la version NS1 de SMG2 (qui est le lore de Lubba pour info), celles qui colleraient le plus à cette idée sont personnes d'autres que Peach et Harmonie...



L'histoire d'Harmonie via le livre nous apprenait déjà à l'époque qu'elle a un frère. Donc vous appréhendez déjà le possible retcon aujourd'hui avec le film. Réponse le 1er avril.
    tags : nintendo super mario illumination
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/23/2026 at 06:33 PM by masharu
    comments (4)
    olex posted the 03/23/2026 at 06:42 PM
    On n'en sait rien, et si c'est bien justifié, pourquoi pas.
    51love posted the 03/23/2026 at 06:47 PM
    Super Mario Gazon Maudit?
    liberty posted the 03/23/2026 at 07:01 PM
    Je préfère la théorie de la fille de Mario et Peach venant du futur...
    De toute manière ses connards de Nintendo devrait améliorer le lore des jeux depuis longtemps
    kikoo31 posted the 03/23/2026 at 07:17 PM
    soeur ou mere
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo