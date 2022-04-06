description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Alors que Super Mario Galaxy promet d’entériner la politique efficace mais sans risques de Nintendo en matière d’adaptation de ses licences, on en revient à l’éternelle difficulté de transposer des jeux vidéo au cinéma. Et si les meilleurs films sur le médium voisin étaient ceux qui n’en parlaient pas directement ?