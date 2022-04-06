Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 03/22/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Ecran Large] Le problème des jeux vidéo au cinéma, et comment le régler


Alors que Super Mario Galaxy promet d’entériner la politique efficace mais sans risques de Nintendo en matière d’adaptation de ses licences, on en revient à l’éternelle difficulté de transposer des jeux vidéo au cinéma. Et si les meilleurs films sur le médium voisin étaient ceux qui n’en parlaient pas directement ?
https://www.youtube.com/watch?v=bwGr6LtnTLA
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    posted the 03/22/2026 at 08:00 PM by nicolasgourry
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