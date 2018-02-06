Éditeur : Sony Pictures Virtual Reality

Développeur : Arvore

Genre : Action

Prévu sur Quest/PSVR2

Date de sortie : 26 Mars 2026 (Quest)

Langue : Anglais

La vie de Lucas Costa part en fumée le jour où les Armstrong -une lignée de Supes Vought sur le retour, mais toujours aussi léthaux- transforment une sortie familiale en boucherie. Repêché de justesse par les Boys et dopé au Composé V, Lucas est balancé tête la première dans leur guerre clandestine et dégueulasse contre Vought et ses "héros". Sous la coupe de Butcher et de la Crème, il se lance dans une traque sanglante avec un seul objectif : enterrer les Armstrong une bonne fois pour toutes.