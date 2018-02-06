Si tu aimes, tu casque...
Jeux Vidéo
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Casque VR
name : Casque VR
title : Si tu aimes, tu casque...
creator : nicolasgourry
creation date : 06/02/2018
last update : 03/11/2026
description : Un groupe qui parlera des jeux qui utilisent les casques VR (Réalité virtuelle).
articles : 114
[Quest] The Boys : Trigger Warning / Date




Éditeur : Sony Pictures Virtual Reality
Développeur : Arvore
Genre : Action
Prévu sur Quest/PSVR2
Date de sortie : 26 Mars 2026 (Quest)
Langue : Anglais

La vie de Lucas Costa part en fumée le jour où les Armstrong -une lignée de Supes Vought sur le retour, mais toujours aussi léthaux- transforment une sortie familiale en boucherie. Repêché de justesse par les Boys et dopé au Composé V, Lucas est balancé tête la première dans leur guerre clandestine et dégueulasse contre Vought et ses "héros". Sous la coupe de Butcher et de la Crème, il se lance dans une traque sanglante avec un seul objectif : enterrer les Armstrong une bonne fois pour toutes.


Meta / PStore
https://www.youtube.com/watch?v=u5xivpwPKE8
    posted the 03/11/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
