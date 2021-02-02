GameWave 10/10

Jdg 9,5/10

ActuGaming 9/10

JV 18/20

Gamergen 18/20

GAC 8,5/10

Gamekult 7/10

Pokémon Pokopia n'est pas un jeu parfait, et les amateurs du genre de simulation le savent : l'attente fait partie de l'expérience. Pourtant, ce serait passer à côté de l'essentiel que de s'arrêter là. Koei Tecmo, Game Freak et The Pokémon Company prouvent ici qu'ils sont capables de sortir des sentiers battus sans perdre leur âme.Pokopia est généreux, immense, et surtout il ne vous lâche pas. On pense à sa ville quand la console est éteinte. On imagine le prochain bâtiment, le Pokémon qu'on veut attirer, la compétence à débloquer, le Centre Pokémon à habiller à sa façon ou même la zone que l'on veut terraformer.C'est cette envie permanente de revenir, de découvrir, de créer sa propre version du jeu qui fait de Pokopia bien plus qu'un bon spin-off. La licence n'avait jamais osé quelque chose d'aussi ambitieux dans ce registre, et le résultat est à la hauteur. Un modèle de diversification réussi, et une excellente nouvelle pour l'avenir de la franchise.Pokopia est exactement ce que Pokémon peut donner quand on confie la licence à des développeurs qui l’aiment et qu’on leur laisse le temps de travailler. C’est charmant, généreux, bien scénarisé, et franchement difficile à poser une fois qu’on s’y met. Les quelques défauts qu’on pourrait lui reprocher, comme des temps de chargement parfois un peu longs et une technique légèrement en retrait, pèsent bien peu face à l’ensemble de ce que le jeu propose. Si vous hésitez encore à passer à la Switch 2 et que vous êtes fan de Pokémon, il n’y a vraiment plus de question à se poser ici entre la qualité de l’expérience Pokopia et l’arrivée prochaine de Pokémon Vents et Vagues sur la console de Nintendo.Avec Pokémon Pokopia, la licence s’offre une parenthèse inattendue et pourtant parfaitement cohérente. En misant sur la reconstruction, la créativité et la vie communautaire, le jeu parvient à renouveler l’univers Pokémon sans le trahir. Loin d’être un simple croisement opportuniste entre deux formules populaires, il propose une vision claire, portée par une boucle de progression intelligente et un sens du détail qui donne vie à chaque Pokémon. Son véritable atout réside dans cette capacité à transformer la collection en implication. Ici, on ne capture pas seulement des créatures, on leur construit un environnement, on façonne leurs habitudes, on observe leurs interactions. Le monde évolue avec nous, et c’est précisément cette sensation d’impact qui rend l’expérience si engageante sur la durée. Certes, quelques imprécisions ergonomiques et une caméra parfois capricieuse sont à noter. Mais après près d’une centaine d’heures passées à expérimenter, optimiser et embellir ces terres abandonnées, on peut affirmer sans peine que Pokémon Pokopia réussit son pari avec brio.The Pokémon Company arrive peut-être après le pic de popularité des simulations de vie à la Animal Crossing et des Minecraft-like, mais ça ne l’empêche pas d’accoucher d’une expérience cosy quasi-irréprochable, portée par le savoir-faire d’Omega Force. Ingénieux, riche, touchant, drôle, addictif et, surtout, respectueux de la saga, Pokopia est le jeu vidéo Pokemon qu’il fallait à la Nintendo Switch 2, et elle ne pouvait rêver meilleure production.Au final, Pokémon Pokopia s’impose comme une parenthèse douce et étonnamment addictive. Il ne conviendra pas à ceux qui recherchent tension et affrontements stratégiques, mais il comble les amateurs de gestion, de créativité et d’univers apaisants. Le titre prouve que la franchise peut explorer d’autres horizons sans se perdre en chemin. Une expérience attachante, cohérente et rassurante, qui donne envie de revenir régulièrement vérifier si nos petits protégés vivent toujours leur meilleure vie. Une production qui s’invite dans nos pensées une fois la console éteinte, qui nous pousse à relancer une partie « juste cinq minutes », tient forcément quelque chose de précieux. Difficile de passer à côté si la gestion et l’univers Pokémon font partie de vos terrains de jeu favoris. Si le suivi post-lancement est à la hauteur, Pokémon Pokopia pourrait bien devenir la nouvelle référence cosy de la Switch 2. Une respiration bienvenue pour la franchise et surtout.. pour nous.En conclusion, Pokémon Pokopia propose une approche rafraîchissante de l’univers Pokémon en misant sur la construction et la revitalisation plutôt que sur le combat. Sa boucle de gameplay centrée sur l’attraction des Pokémon se révèle efficace et addictive, soutenue par une belle variété de zones et une direction artistique charmante. Cela dit, l’expérience ne conviendra pas à tout le monde. Si vous n’avez jamais accroché aux jeux Pokémon axés sur l’exploration ou la gestion sans affrontements, il est possible que celui-ci ne vous séduise pas davantage. En revanche, pour celles et ceux qui recherchent une aventure relaxante, accessible et peu punitive, Pokémon Pokopia offre une proposition solide. Pour ma part, j’y ai grandement accroché et je n’hésiterais pas à le recommander.Globalement, ce Pokémon Pokopia a su répondre à nos attentes même si tout n'est pas parfait. Il a tout de même un côté redondant qui est propre à son genre et qui ne conviendra donc pas à tout le monde ainsi que quelques soucis techniques qui peuvent être pénibles à la longue. Toutefois, si vous aimez les ambiances relaxantes et ne pas vous prendre la tête, il y a de fortes chances pour que ce jeu puisse vous satisfaire si vous êtes prêts à y mettre le prix car d'un point de vue heures à jouer, vous y trouverez votre compte.