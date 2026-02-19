profile
name : God of War : Sons of Sparta
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Mega Cat Studio
genre : action
Gamekyo Tests
42
Likes
Likers
name : Gamekyo Tests
title : Gamekyo Tests
screen name : gkt
url : http://www.gamekyo.com/group/gkt
official website : http://
creator : shanks
creation date : 12/30/2017
last update : 02/19/2026
description : Groupe officiel de Gamekyo, où vous pourrez retrouver tests, aperçus, avis de DLC, bilan de Season Pass et parfois des "retour sur" quand la situation le permet.
tags : gamekyo avis tests
articles : 398
visites since opening : 2566936
subscribers : 10
bloggers : 1
[TEST] God of War : Sons of Sparta
Tests


Conditions de test : effectué à partir d’un code review PS5 (Pro) délivré dans la foulée du dernier State of Play.

Secret de polichinelle pendant plusieurs mois bien qu’au final, même les meilleurs leakers ont réussi à se tromper sur l’un des points les plus importants (Deimos n’est aucunement le « héros » du jeu), God of War : Sons of Sparta a donc déboulé sur le PS Store dans la foulée d’un State of Play bien garni pour faire perdurer une franchise temporairement mise en stand-by avant un grand retour de la trilogie d’origine sous forme de remake. On part donc et comme prévu dans un MetroidVania 2D avec à la tête de cette préquelle Mega Cat Studio, effectivement spécialiste de la 2D, beaucoup moins dans le genre vu qu’il s’agit de leur coup d’essai et si l’on reconnaîtra très vite que ce petit studio indépendant a parfaitement su comprendre les fondamentaux d’un style poussé dans les années 90 par Symphony of the Night, le manque d’expérience va malheureusement s’avérer fatal devant une concurrence en surnombre.

Donc comme dit, Sons of Sparta reprend parfaitement les codes que l’on attend du genre, notamment fait dans sa structure d’une vingtaine de biomes pour une progression il faut le reconnaître assez souple, où les secrets ne se limitent pas toujours à une pauvre salle mais bien à un pan entiers du niveau pour découvrir coffres ou défis secondaires… et parfois un mur artificiel. Car oui, comme le veut la tradition, notre petit spartiate va débloquer au fur et à mesure du jeu des compétences clés servant au backtracking malgré trois reproches importants : impossible d’annoter la map (2026 les mecs), des points de téléportation rarissimes et pas toujours bien placés, et le coup énervant que ces « murs » liés à x compétence soit parfois placé en fin de route plutôt qu’au début, obligeant à des allers-retours parfaitement inutiles et un rythme toussotant.



Un rythme également impacté par la narration plus permissive qu’à l’accoutumée dans le genre MetroidVania et malheureusement essentielle si l’on veut véritablement profiter du statut de « préquelle ». L’histoire est raconté par Kratos à sa fille (donc peu avant les événements du God of War d’origine) et va montrer ses débuts de jeune guerrier un peu autonome, mais déjà bien plus que les couards planqués en ville, très vite accompagné par son frère Deimos à la recherche d’un spartiate disparu et potentiellement traître. Le scénario est clairement un prétexte à plein d’explorations et de rencontres, mais le cœur va évidemment (et les fans s’en doutaient) se reposer sur la relation entre Kratos et Deimos et leurs divergences grandissantes sur les règles spartiates. De ce côté c’est intéressant, comme par exemple un paquet de dialogues secondaires à activer dans les feux de camp (regen + save + respawn des ennemis), mais parfois très invasives avec un peu de trop scénettes durant l’exploration et, attention tenez-vous bien, des bustes magiques qui vont serviront de talkie-walkie. Un truc probablement évoqué dans un coin de la Mythologie Grecque, mais je ne suis pas spécialiste voyez.

Cette nouvelle orientation MetroidVania n’empêche donc pas de retrouver, par son exploration accrue et sa liberté néanmoins relative, quelques sensations issues de God of War Ragnarök, mais dont on reprend aussi les mauvais aspects. Dans le lot, on pourrait citer des menus incroyablement bordéliques faits de sous-menus qui eux-mêmes ont des sous-menus, rien que pour l’équipement où l’on ne croule pas sur les possibilités de matos vu que tout va se jouer sur les specs & bonus de build à coups d’augmentation à la forge. C’est d’ailleurs surtout là que vous ressentirez de l’augmentation en puissance faute d’xp/level et un arbre de compétences assez simplistes. De Ragnarök, on retrouve aussi par exemple les défis fedex d’une autre époque (pour gratter des orbes rouges, car ce n’était visiblement pas possible de faire simple en boostant le gain des coffres et sur les ennemis) et préparez-vous, surtout dans les premières heures, à des popup d’activation de défis à gogo digne d’un F2P sud-coréens : dès que vous cassez un premier objet, dès que vous faîtes une première parade parfaite, dès que ouvrez un premier coffre, dès que vous butez ne serait-ce qu’une grenouille, et bien sûr à chaque type d’ennemi vaincu.

Tout y est dans un sens, même un bon lot de boss (dont les pattern chez certains nous offrent étrangement une boucle de cycle identique, peut-être un bug) mais on ne peut que ressortir mitigé de ce Sons of Sparta. Le jeu n’est jamais mauvais, peut-être ennuyeux par moment, et parvient même à surprendre avec un contenu d’environ 20h, en plus d’un mode bonus à débloquer pas inoubliable mais assez surprenant, mais rien ne lui permet de briller ni dans le genre ni dans la franchise (dont on ne retrouve aucunement le punch et la brutalité d’ailleurs). L’idée n’est pas mauvaise, mais PlayStation n’a peut-être pas misé sur le bon cheval pour produire ce genre de jeu pas dégueulasse graphiquement mais disons assez particulier sur le plan esthétique (à quelques décors près), et puis surtout on commence à se poser la question : est-ce que ça valait vraiment le coup de faire une Origin Story d’un personnage dont chaque trait de sa stature iconique était inexistant dans sa jeunesse, au point d’être ici un spartiate parmi d’autres ?



    tags : test god of war sons of sparta
    icebergbrulant
    posted the 02/19/2026 at 10:37 AM by shanks
    comments (31)
    link49 posted the 02/19/2026 at 10:41 AM
    J'attendrais qu'il soit gratuit, et encore.
    51love posted the 02/19/2026 at 10:54 AM
    Avis totalement biaisé.

    Il a encore 9/10 sur le PSN, grâce à des avis parfaitement objectifs parus par milliers 2min après le shadow drop

    Elle est là, l'authentique source d'information
    ouken posted the 02/19/2026 at 11:01 AM
    51love mdr psn la ref
    edgar posted the 02/19/2026 at 11:06 AM
    51love

    Durée de vie plus copieuse qu’attendue

    C’est-à-dire ?

    C’est pas plus ou moins 10 heures ?

    Sinon ça fait vraiment tâche sur l’excellent CV de la licence et c’est bien triste.

    Décidément Sony est terriblement décevant avec sa PS5, très très en-dessous par rapport à la PS4 sur le même laps de temps.
    zekk posted the 02/19/2026 at 11:09 AM
    51love Après quand c'est les seuls retours ( lors de sa sortie) sur le jeu, sans review, c'est normal de suivre ça un minimum, même si c'est biaisé.

    Maintenant qu'il y a des reviews ont peut se baser sur autre chose, comme disait un autre membre c'est pas plus con que les mecs qui disent que c'est la daube parce que c'est moche
    pcverso posted the 02/19/2026 at 11:09 AM
    Après code violet gow , l'année commence sur les chapeau de roue sur ps5
    yogfei posted the 02/19/2026 at 11:10 AM
    51love Je me suis dis exactement comme toi comme par hasard 9-10 sur le psn direct après le shadow drop, les mecs ont même pas eu le temps de tester le jeu... Honteux comme pratique
    niflheim posted the 02/19/2026 at 11:18 AM
    GamingBolt : 9/10 https://gamingbolt.com/god-of-war-sons-of-sparta-review-a-tale-of-two-brothers

    "Sons of Sparta est un jeu de plateforme fantastique, et une véritable bouffée d'air frais pour le genre. Le fait qu'il soit relativement court pour le genre, avec une durée de vie d'environ 10 heures, y contribue également."
    danzkzu posted the 02/19/2026 at 11:26 AM
    30 balles pour "ça" alors que Silksong, la référence du genre est proposé à 20€, ils sont nés avant la honte ceux-là, tout ça pour profiter des faibles qui céderont suite au "shadow drop"
    tripy73 posted the 02/19/2026 at 11:31 AM
    Un début d'explication sur le fameux prix fou. Pour éviter d'augmenter le prix de leurs consoles et donc potentiellement freiner leur vente, ils ont l'intention d'augmenter le prix du reste dont les jeux, afin de composer l'augmentation du prix de la RAM.
    shanks posted the 02/19/2026 at 11:32 AM
    edgar
    Facile une vingtaine d'heures en faisant du backtracking pour un max de secrets mais pas forcément le 100%.
    pcverso posted the 02/19/2026 at 11:36 AM
    tripy73 ce serais malin comme ca meme ceux qui ont la console participeront, des génies
    negan posted the 02/19/2026 at 11:41 AM
    Belle merde quoi
    leduclebowski posted the 02/19/2026 at 11:42 AM
    Oh bah merde un jeu où tu joue un mec blanc musclé sans wokisme. C'est pas automatiquement 10/10 pour toi Shanks ?
    adamjensen posted the 02/19/2026 at 11:48 AM
    Je verrais quand ca sortira sur PC.
    Je suis surtout intéresser par les Vrai God Of War.
    shanks posted the 02/19/2026 at 11:52 AM
    leduclebowski
    Visiblement non si tu sais lire.
    edgar posted the 02/19/2026 at 12:05 PM
    shanks Sérieux 20 heures ?

    C’est bizarre j’avais lu que ça tournait aux alentours de 10 heures je ne sais plus où ?

    D’ailleurs il y a même une vidéo découverte « Full-Game » sur YouTube qui date d’il y a 5 jours, où le mec ne mets que 11 heures pour le finir alors que le jeu venait à peine de sortir https://youtu.be/TEWVphkGY_A?si=tps8APH3J3QU7TA6
    51love posted the 02/19/2026 at 12:18 PM
    zekk oui après je vois pas quelle crédibilité on peut accorder à des notes donné sans recul, données au moment de la mise en ligne, que ce soit de la part de fanboys ou de haters ^^

    Ces derniers jours on commence à avoir des avis qui mettent en avant les forces et faiblesses du titre, ça permet de prendre la température, et d'imaginer si ça peut nous intéresser et nous plaire comme expérience.

    Ça sera peut-être le seul God of War que je ne ferai pas, a voir, je kiff cette licence depuis ses débuts sur PS2 pourtant
    gamerdome posted the 02/19/2026 at 12:19 PM
    Je m'imaginais un beat'em up 2D bien énervé, Kratos avec ses chaînes et des combo de fous, étrange choix des dev'.
    noishe posted the 02/19/2026 at 12:21 PM
    danzkzu Silksong c'est l'exception, si on compare n'importe quel metroidvania avec Silksong ça va être quasiment impossible de trouver un équivalent en terme de rapport qualité/prix/contenu.
    shanks posted the 02/19/2026 at 12:24 PM
    edgar
    Alors si le mec active des options d'aide (tu remarqueras qu'on ne voit pas s'il l'a fait au départ) et fais le jeu en ligne droite, oui, le compteur descend vite.

    Mais perso, la base d'un Metroidvania c'est quand même le backtracking et la recherche des défis annexes.
    tripy73 posted the 02/19/2026 at 12:26 PM
    pcverso : c'est clair, comme ça même les acheteurs de la 1ère heure vont devoir raquer pour que Sony puisse continuer à vendre ses consoles, sachant qu'elle a déjà augmenté de prix 2 ou 3 fois, des génies comme tu dis.
    edgar posted the 02/19/2026 at 12:30 PM
    Par contre moi j’adore la DA, le pixel art est magnifique je trouve.

    gamerdome Tout le monde s’imaginait ça, quelque chose de beaucoup plus explosive vu le pédigrée de la licence.

    En plus l’univers et le gameplay de God of War se prêtaient à merveille au genre Metroidvania 2.D-2.5D.

    Shanks J’avais regardé vite fait car je ne voulais pas trop me spoiler étant donné que j’adore les Metroidvania et surtout l’univers de God of War, du coup je suis d’accord avec toi.
    zekk posted the 02/19/2026 at 12:51 PM
    51love quand il a eu cette fameuse discussion sur ces notes le jeu était sorti depuis deux jours ^^ je ne prends naturellement pas ça comme parole d'évangile, mais quand tu n'as pas d’autres retours, c’est le premier élément pour te poser la question de savoir si tu le prends ou pas ( même si j’ai préféré attendre les tests)
    bladagun posted the 02/19/2026 at 12:54 PM
    Je le prendrais pas cher
    ducknsexe posted the 02/19/2026 at 01:09 PM
    Pas besoin de terminer le jeu. Au bout de 30 minute, tu sais que c'est un jeux médiocre
    mercure7 posted the 02/19/2026 at 01:30 PM
    51love oui après je vois pas quelle crédibilité on peut accorder à des notes donné sans recul, données au moment de la mise en ligne



    Non mais même aujourd'hui, il est à 4.53/5, soit 18+/20

    Elles n'ont aucune crédibilité "tout court".

    Tout le monde le sait (ou presque).

    L'article d'hier sur les notes de la presse l'a bien mis en lumière, avec le retour global sans appel : c'est un jeu moyen / pas ouf, très loin de mériter un 18/20, et la note de Shanks ne m'étonne pas vraiment, même si c'est un peu dur (je mettrais 6.5)
    icebergbrulant posted the 02/19/2026 at 01:34 PM
    Il sera vraisemblablement gratuit/offert lorsqu’on pourra pré-commander le GOTY God Of War 1 Remake l’année prochaine
    perse9 posted the 02/19/2026 at 01:41 PM
    tu as vraiment du courage de t'être lancer dans ça..Meme le réalisateur des 2 premiers god of war n'a pas aprouvé ce projet et a dit qu'un god of war c'est du gigantisme, de la technique toujours pousser vers le haut..
    sasquatsch posted the 02/19/2026 at 01:52 PM
    Il sera dans le ps+ dans moins de douze mois
    marcelpatulacci posted the 02/19/2026 at 02:04 PM
    ouch! ça fait des années que j'avais pas vu une note pareil ici.
