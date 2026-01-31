description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Editeur : GungHo
Developpeur : Falcom
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/Switch/NS2
Date de sortie : Automne 2026
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen.
Après avoir étouffé le coup d'État qui a secoué le royaume de Liberl, Estelle et Joshua sont enfin devenus des Égides seniors.
Mais la veille du Festival d'anniversaire de la reine, Joshua révèle la sombre vérité sur son passé avant de disparaître dans la nuit, ne laissant derrière lui qu'un bref : « Adieu, Estelle. »
Armée de l'harmonica de Joshua et d'une détermination inébranlable, Estelle se lance à la recherche de son partenaire à travers le continent.
Au cours de son périple, elle affronte la sinistre société Ouroboros, sortie de l'ombre pour plonger Liberl dans le chaos le plus total.
La capitale est en flammes. Un immense aéronef assombrit le ciel. La menace imminente de l'Auréole plane...
Confrontés à la plus grande crise de l'histoire de Liberl, Estelle et ses alliés se battent pour retrouver Joshua tout en déjouant les intrigues et conspirations d'Ouroboros !
kujotaro si le premier l’a été, vu qu’il a bien marché, celui-ci le sera aussi
Cet éditeur est mieux que NIS
En fait j’ai l’impression d’avoir 4 fois l’intro d’un jrpg. J’espère vraiment que la fin et le 2eme episode apportera de l’epique. En l’état il a énormément de qualités mais c’est surtout cosy RPG au pays des gens gentils
C'est coché : Interface et Sous-titres en Français
Apres j'ai adoré du debut a la fin, perso ! Hate de faire cette suite.
jackfrost carrément ! Ils ne vont pas se priver d’une parc installé de 150 millions de consoles. Et nous on ne va pas se priver de prendre la version où il y a qqch sur la cartouche