Editeur : GungHo

Developpeur : Falcom

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/Switch/NS2

Date de sortie : Automne 2026

Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen.

Après avoir étouffé le coup d'État qui a secoué le royaume de Liberl, Estelle et Joshua sont enfin devenus des Égides seniors.Mais la veille du Festival d'anniversaire de la reine, Joshua révèle la sombre vérité sur son passé avant de disparaître dans la nuit, ne laissant derrière lui qu'un bref : « Adieu, Estelle. »Armée de l'harmonica de Joshua et d'une détermination inébranlable, Estelle se lance à la recherche de son partenaire à travers le continent.Au cours de son périple, elle affronte la sinistre société Ouroboros, sortie de l'ombre pour plonger Liberl dans le chaos le plus total.La capitale est en flammes. Un immense aéronef assombrit le ciel. La menace imminente de l'Auréole plane...Confrontés à la plus grande crise de l'histoire de Liberl, Estelle et ses alliés se battent pour retrouver Joshua tout en déjouant les intrigues et conspirations d'Ouroboros !