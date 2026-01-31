profile
Falcom
17
Likers
name : Falcom
official website : http://www.falcom.co.jp
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 01/31/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 624
visites since opening : 2333415
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] Trails in the Sky 2nd Chapter / Gameplay
Falcom




Editeur : GungHo
Developpeur : Falcom
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/Switch/NS2
Date de sortie : Automne 2026
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen.

Après avoir étouffé le coup d'État qui a secoué le royaume de Liberl, Estelle et Joshua sont enfin devenus des Égides seniors.
Mais la veille du Festival d'anniversaire de la reine, Joshua révèle la sombre vérité sur son passé avant de disparaître dans la nuit, ne laissant derrière lui qu'un bref : « Adieu, Estelle. »
Armée de l'harmonica de Joshua et d'une détermination inébranlable, Estelle se lance à la recherche de son partenaire à travers le continent.
Au cours de son périple, elle affronte la sinistre société Ouroboros, sortie de l'ombre pour plonger Liberl dans le chaos le plus total.
La capitale est en flammes. Un immense aéronef assombrit le ciel. La menace imminente de l'Auréole plane...
Confrontés à la plus grande crise de l'histoire de Liberl, Estelle et ses alliés se battent pour retrouver Joshua tout en déjouant les intrigues et conspirations d'Ouroboros !


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=09CpH5vaZKM&t
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    jowy14, angelsduck, kisukesan, icebergbrulant, shofroy
    posted the 01/31/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (14)
    aeris555 posted the 01/31/2026 at 09:04 AM
    Espérons une version boite pour la version Switch 2 cette fois, contrairement au premier
    kisukesan posted the 01/31/2026 at 09:19 AM
    aeris555 et même un petit coffret avec les deux ?
    kujotaro posted the 01/31/2026 at 09:45 AM
    J'espère qu'il sera traduit. Sachant que celui qui sort bientôt ne le sera pas...
    jowy14 posted the 01/31/2026 at 09:49 AM
    aeris555 j’ai malheureusement du mal à y croire alors du coup je me dis plutôt « j’espère qu’ils le sortiront encore sur switch 1 »

    kujotaro si le premier l’a été, vu qu’il a bien marché, celui-ci le sera aussi

    Cet éditeur est mieux que NIS
    manix posted the 01/31/2026 at 10:06 AM
    ca donne envie !
    jackfrost posted the 01/31/2026 at 10:33 AM
    jowy14 Il y a plus d'intérêts à le sortir sur Switch 1 pour eux, comme pour nous
    chreasy97 posted the 01/31/2026 at 10:57 AM
    jowy14 tous les logos des consoles sont présents à la derniere image du trailer y compris Switch 1.
    akinen posted the 01/31/2026 at 11:38 AM
    79h au chapitre final sur le 1er episode. Je ne savais meme pas qu’il existait des jrpg aussi chill.

    En fait j’ai l’impression d’avoir 4 fois l’intro d’un jrpg. J’espère vraiment que la fin et le 2eme episode apportera de l’epique. En l’état il a énormément de qualités mais c’est surtout cosy RPG au pays des gens gentils
    shofroy posted the 01/31/2026 at 11:42 AM
    Je l'attends avec impatience. Le remake du 1 était un quasi sans faute.
    kujotaro posted the 01/31/2026 at 11:49 AM
    jowy14 Merci de nourrir mon espoir.
    nicolasgourry posted the 01/31/2026 at 11:55 AM
    kujotaro sur la page steam :
    C'est coché : Interface et Sous-titres en Français
    kujotaro posted the 01/31/2026 at 01:46 PM
    nicolasgourry Amen ???? Merci.
    sdkios posted the 01/31/2026 at 03:09 PM
    akinen c'est clair, au moment ou l'histoire debute, le jeu se finit
    Apres j'ai adoré du debut a la fin, perso ! Hate de faire cette suite.
    jowy14 posted the 01/31/2026 at 03:25 PM
    chreasy97 oui je les ai vu après visionnage. J’avais répondu avant.

    jackfrost carrément ! Ils ne vont pas se priver d’une parc installé de 150 millions de consoles. Et nous on ne va pas se priver de prendre la version où il y a qqch sur la cartouche
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo