Dans cette vidéo, je reviens sur les coulisses des quatre premiers films de la saga Alien, de 1979 à 1997 ! Naissance du Xénomorphe, casting mythique avec Sigourney Weaver, designs cauchemardesques de H.R. Giger, tournages éprouvants, effets spéciaux révolutionnaires, conflits entre réalisateurs et studios… Vous saurez tout sur l’une des sagas de science-fiction et d’horreur les plus cultes du cinéma ! Pour découvrir les secrets de tournage des films Alien, c’est juste ici !
Le meilleur étant pour moi le 2.
Le pire est le 3, que j'ai trouvé très mauvais.
Effectivement, heureusement que la version longue était là.
Elle donnait aussi plus de contexte.
Le 3 lui est juste un film cassé et n'aurait en fait jamais du sortir en l'état, l'assembly's cut réhabilite un peu le film qui devient plus cohérent et on va dire plus passable car même après on comprends qu'il est possible de l'améliorer. On notera aussi la qualité médiocre des CGi de l'Alien dans la version cinéma qui impose l'évidence de dire que le film a très très mal vieilli.
Personnellement même si pendant des années ayant kiffé le premier et le second (qui sont au-dessus des autres et de loin), j'avoue qu'en fait le scénario global du 3 était une solution vraiment acceptable et même assez intelligente.
-le premier est un huis-clos claustrophobe tendance horrifique,
-le second est en vérité également un huis-clos mais survitaminé action avec de l'Alien plus nombreux, plus grand, plus etc.....donc il paraissait évident qu'un public bourrin aurait voulu encore plus de d'alien, plus grand,etc pour terminer en vérité sur un film de guerre avec des monstres....une sorte d'évolution dans ce que Jurassic World a apporté à la saga Jurassic Park...plus de plus mais rien d'autres
Sauf que le 3 en prenant le contre-pied permet de par son contexte de réhabilité la bête mais surtout la peur... une planète prison abandonnée, pas d'arme pas de supermatos militaire juste des taulards abandonnées à eux-même face à la peur. En inversant la tendance cela permet de ne pas tomber dans la facilité même si on voit arrivé un simple côté slasher.
Le film a des erreurs en se débarrassant par exemple d'Hicks ( et on comprends ce que cela aurait changé d'important rapport dans le 3 si il avait été vivant) et de Newt ( l'avoir tue a d'ailleurs bloqué la saga Alien avec Sigourney Weaver...elle aurait pu devenir logiquement la nouvelle Ripley pour des suites ).
Le 3 assembly's cut rien qu'avec certains changements démontrent que vraiment c'était un bordel infernal et le refus de Fincher:
-version cinéma (qui maintenant devient plus compliqué à trouver): l'Alien incube dans un chien.
-Assembly' cut: l'Alien incube dans une vache.
D’ailleurs, le 3 est une telle catastrophe que le réalisateur lui-même renie le film et fait comme s’il n’avait jamais fait partie de sa filmographie.
Et je le comprends parfaitement.
Le pire, pour moi, c’est qu’en quelques secondes, au début du 3, ils ont balayé d’un revers de main tout ce qui avait été construit dans le 1 et le 2.
Cameron a même déclaré il y a quelques jours que tuer les autres personnages était la chose la plus stupide à faire.
Sinon, je suis globalement d'accord avec toi.
Si je devais en garder un, c'est vraiment le 2, que j'ai adoré tel robocop, batman ou retour vers le futur.
Pour moi le meilleur reste le 2.
Ambiance claustrophobe, bruitages, acteurs, musiques. Tout y est, c'est un chef d'oeuvre. Le fait de ne quasi pas voir l'alien fait que le film a Excellemment bien vieilli. C'était une idée de génie.
Le 2 est bien trop bourrin. Y'a plus rien de Alien. Le 3 c'est une catastrophe et le 4 c'est pareil.
Y'a que Romulus qui sort un peu du lot car il revient à la source.
Mention Honorable pour Prometheus et Covenant mais c'est non quand même.