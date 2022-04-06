Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 11/22/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 655
visites since opening : 1013432
subscribers : 6
bloggers : 3
[Press Start] Le jour où Sony s'est rappelé que le Japon est une terre de jeux vidéo
Press Start


Le 11 novembre dernier, Sony a amorcé un changement de stratégie radical vis à vis du Japon. il est temps de décrypter tout ça.

Rappel : La PS5 est sortie le 12 Novembre 2020 au Japon.
https://www.youtube.com/watch?v=PNygZq5Ebow
    marcelpatulacci
    posted the 11/22/2025 at 03:45 PM by nicolasgourry
    dalbog posted the 11/22/2025 at 03:49 PM
    Une terre de mauvaise goût et de jeux mobiles.
    chreasy97 posted the 11/22/2025 at 04:01 PM
    dalbog Il est vrai que les ventes de jeux américains battent tous les records sans aucun licenciement de masse derrière...

    Il faut simplement se poser la question pourquoi Sony essaye de voir ce que vaut le Japon
    marcelpatulacci posted the 11/22/2025 at 04:41 PM
    Boh ça va même moi j'avais oublié...
    kikoo31 posted the 11/22/2025 at 05:20 PM
    dalbog c'est vrai que les européens et les USa ont a meilleur gout
