description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Voilà plus de 4 mois que la Switch 2 est sortie et on entend toutes sortes de refrains qui reviennent critiquer en boucle la console de Nintendo. Des retours qui sont parfois justifiés mais qui, dans bon nombre de cas, alimentent une haine farouche à l'égard de ceux qui ont osé se procurer une console. On fait le point.
Je reprend sa vidéo mais change une chose:
Jeux en 1.5
Remastered
Peu d'exclu....
Jeux qui coûtent sa blinde
Ps5 on fait le bilan plusieurs années après....
Bref seul Mario kart a étais a 90€ donc bon.... Pas besoin d'en faire des généralités après je dis pas que tout est rose chez Nintendo mais juste que c'est inutile de tirer sur Nintendo car tout les râlent son applicables a la concurrence, le problème c'est pas Nintendo mais elle marché du chez vidéo actuelle.
J’viens de finir Onimusha 1 et c’était excellent dessus!
Je pense surtout qu'il y a un changement de paradigme. L’Être (l’interactivité avant les graphismes + le compromis pour jouer n'importe où de manière pratique) reprend le dessus sur le Paraître (les graphismes avant l'interactivité + la puissance brute mais peu pratique), c'est ça qui bouscule ceux qui étaient sûrs que le Paraître était la route à suivre. Sauf que l'hybride de Nintendo avec ses jeux et les jeux indés, où l'Être était l’alternative au Paraître, a convaincu beaucoup de joueurs (elle pourrait devenir la plus vendue, tu imagines ce que veut dire symboliquement).
La Switch 2, Nintendo y a été plus frontale, pour ça que ça bouscule encore plus (surtout qu'elle a démarré très fort avec la rétrocompatibilité en plus que tu soulignes).
Pas étonnant que 90% des jeune sont aujourd'hui sont sur mobile...
C’est un peu lâche finalement.
Metroid Prime 4 (si c'est le cas, je te comprends), à moins que je me trompe ?
akinen je suis aussi fan de ma Switch 2, super console. Ce n'est pas elle mon souci.