Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 10/26/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 640
visites since opening : 981486
subscribers : 6
bloggers : 3
[Tamalou] Nintendo Switch 2 : On en a MARRE !


Voilà plus de 4 mois que la Switch 2 est sortie et on entend toutes sortes de refrains qui reviennent critiquer en boucle la console de Nintendo. Des retours qui sont parfois justifiés mais qui, dans bon nombre de cas, alimentent une haine farouche à l'égard de ceux qui ont osé se procurer une console. On fait le point.
https://www.youtube.com/watch?v=UTBKmU8h9cI
    posted the 10/26/2025 at 04:25 PM by nicolasgourry
    micheljackson posted the 10/26/2025 at 04:31 PM
    Aucun jeu ?! et Drag X Drive c'est quoi alors ?
    narukamisan posted the 10/26/2025 at 04:34 PM
    Le mec qui a de moins en moins de crédibilité.......
    Je reprend sa vidéo mais change une chose:
    Jeux en 1.5
    Remastered
    Peu d'exclu....
    Jeux qui coûtent sa blinde
    Ps5 on fait le bilan plusieurs années après....
    Bref seul Mario kart a étais a 90€ donc bon.... Pas besoin d'en faire des généralités après je dis pas que tout est rose chez Nintendo mais juste que c'est inutile de tirer sur Nintendo car tout les râlent son applicables a la concurrence, le problème c'est pas Nintendo mais elle marché du chez vidéo actuelle.
    burningcrimson posted the 10/26/2025 at 04:38 PM
    Tamalou le sale vendu. Zéro crédibilité.
    gat posted the 10/26/2025 at 04:57 PM
    Cette vie de chiotte que t’as sans déconner ?
    akinen posted the 10/26/2025 at 05:11 PM
    C’est qui on? Chaque fois que j’allume ma console, j’arrive pas à croire que ça tourne dans mes mains. Jeux switch 1, 2, remastered ou remake, tout est nickel.

    J’viens de finir Onimusha 1 et c’était excellent dessus!
    nicolasgourry posted the 10/26/2025 at 05:18 PM
    akinen
    Je pense surtout qu'il y a un changement de paradigme. L’Être (l’interactivité avant les graphismes + le compromis pour jouer n'importe où de manière pratique) reprend le dessus sur le Paraître (les graphismes avant l'interactivité + la puissance brute mais peu pratique), c'est ça qui bouscule ceux qui étaient sûrs que le Paraître était la route à suivre. Sauf que l'hybride de Nintendo avec ses jeux et les jeux indés, où l'Être était l’alternative au Paraître, a convaincu beaucoup de joueurs (elle pourrait devenir la plus vendue, tu imagines ce que veut dire symboliquement).
    La Switch 2, Nintendo y a été plus frontale, pour ça que ça bouscule encore plus (surtout qu'elle a démarré très fort avec la rétrocompatibilité en plus que tu soulignes).
    flom posted the 10/26/2025 at 05:34 PM
    Nan mais voila. C est la gen qui me fait arreter le jeu video qui est arrivé. Prix exorbitant, GKC etc.... je garde mes sous pour mes enfants. C est meme mieux comme ça
    keiku posted the 10/26/2025 at 05:41 PM
    on ne peut pas dire que tout va bien dans l'industrie du jv, nintendo y compris, mais chez les faible, si tu as 3 mauvais choix, ils prendront le meilleurs des 3 plutôt que de boycotter les 3 choix...

    Pas étonnant que 90% des jeune sont aujourd'hui sont sur mobile...
    burningcrimson posted the 10/26/2025 at 05:41 PM
    flom pareil que toi, j'arrête aussi après cette gen... Les jeux sont chers, sortent souvent dans un état lamentable, innovent très peu etc.
    shambala93 posted the 10/26/2025 at 06:41 PM
    Mouais bof, globalement à part quelques remarques y’a rien d’incroyable. Le genre de vidéo pour justifier son positionnement parce qu’il est sûrement un peu bancale et il le sait .

    C’est un peu lâche finalement.
    akinen posted the 10/26/2025 at 06:49 PM
    nicolasgourry après un premier essai forcément plein d’imperfections, j’suis giga fan de ma switch 2. J’ai hâte de jouer à Metroid 3 dessus!
    nicolasgourry posted the 10/26/2025 at 06:53 PM
    akinen
    Metroid Prime 4 (si c'est le cas, je te comprends), à moins que je me trompe ?
    solarr posted the 10/26/2025 at 07:09 PM
    flom burningcrimson je suis très très déçu. Je me concentrerai sur PC : cette gen est un gouffre à fric pour rejouer auc mêmes jeux globalement.

    akinen je suis aussi fan de ma Switch 2, super console. Ce n'est pas elle mon souci.
