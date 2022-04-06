description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
oui c'est un peu se qui caractérise les jeux d'action japonais depuis quelque année, mais vu que la réflexion ce n'est plus le point fort des joueurs moderne et que des qu'on pousse l'utilisation des neurones au dessus de la moyenne, tu as toute une partie du publique qui rale
Difficulté inexistante je trouve pas, le boss de fin de ce jeu ma mi plus en difficulté avec 8 niveaux d'avance que celui d'arceus et écarlate que j'avais quasi 6-0, c'est sans problème l'épisode le plus difficile de l'ère switch, le seul jeu ou tu t'en bas les steak d'être 10 niveaux plus fort que l'adversaire surtout que le système de combat est objectivement mauvais, GF à juste modifier le gameplay tout par tour en gameplay temps réel sans réfléchir, là ou dans arceus le système style rapide/puissant avais un impact sur les combat