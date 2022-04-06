Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 10/24/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 638
visites since opening : 978851
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[Press Start] Le Fanboy, le Hater et le Truand. Le monde de Légendes Pokémon Z-A
Press Start


C'est un test un peu particulier aujourd'hui qui concerne Légende Pokémon Z-A !
https://www.youtube.com/watch?v=Wn5yl6Bk-Bs
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/24/2025 at 09:10 AM by nicolasgourry
    comments (4)
    sonilka posted the 10/24/2025 at 10:23 AM
    Les qualités du gameplay on en fait très vite le tour. Y a littéralement plus aucune stratégie vu qu'on passe à du temps réel. Pourquoi pas puisque c'est une branche différente des jeux de base. Mais que c'est limité. En gros faut bourrer une attaque et c'est bon. Et comme la difficulté est inexistant, c'est chiant. Mais en mode classé c'est encore plus éclaté. Ca se résume à : tu te boost, tu laisses les autres s'affaiblir et tu viens cueillir tout le monde avec une attaque bien placée. C'est "fun" parce que sans réflexion et bordélique mais passé quelques heures, vu l'absence totale de profondeur, tu passes à autre chose.
    pimoody posted the 10/24/2025 at 10:47 AM
    sonilka oui, c’est pour ça que en l’état il faut que ça reste un gameplay d’une branche spin-off fun, et surtout garder / améliorer le tour par tour de la licence principal.
    keiku posted the 10/24/2025 at 11:26 AM
    sonilka C'est "fun" parce que sans réflexion et bordélique mais passé quelques heures, vu l'absence totale de profondeur, tu passes à autre chose.

    oui c'est un peu se qui caractérise les jeux d'action japonais depuis quelque année, mais vu que la réflexion ce n'est plus le point fort des joueurs moderne et que des qu'on pousse l'utilisation des neurones au dessus de la moyenne, tu as toute une partie du publique qui rale
    temporell posted the 10/24/2025 at 11:30 AM
    sonilka

    Difficulté inexistante je trouve pas, le boss de fin de ce jeu ma mi plus en difficulté avec 8 niveaux d'avance que celui d'arceus et écarlate que j'avais quasi 6-0, c'est sans problème l'épisode le plus difficile de l'ère switch, le seul jeu ou tu t'en bas les steak d'être 10 niveaux plus fort que l'adversaire surtout que le système de combat est objectivement mauvais, GF à juste modifier le gameplay tout par tour en gameplay temps réel sans réfléchir, là ou dans arceus le système style rapide/puissant avais un impact sur les combat
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo