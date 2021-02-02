Les Numériques 5/5

Pour sa collaboration avec Microsoft, Asus a soigné sa copie en reprenant les forces de ses précédents essais. La ROG Xbox Ally X se montre véloce, autonome et agréable à prendre en main grâce à son nouveau design. Néanmoins, cette itération aurait gagné à corriger certains de ses défauts de jeunesse, comme sa croix directionnelle peu précise et, surtout, la diagonale de son écran, trop petite pour une bécane de cet acabit... Et à un tel prix. Pour un prochain essai ?Après deux semaines avec la ROG Xbox Ally X entre les mains, je peux le dire : Asus a franchi un vrai cap. Cette nouvelle version envoie du lourd, plus puissante, plus endurante et surtout bien mieux pensée que la première. On sent que la marque a écouté les retours. En jeu, ça tourne fort, la chauffe reste sous contrôle et, pour une fois, l'autonomie ne fond pas comme neige au soleil. Mais si les specs impressionnent, son talon d’Achille reste Windows, qui n'a toujours pas dans son ADN la simplicité d'une vraie interface console. Asus a beau avoir fait de gros efforts pour rendre l'expérience plus fluide, on sent toujours que c'est un PC qui joue à être une console. Certains y verront un inconvénient, d'autres au contraire un atout. Et c'est peut-être là que réside toute la complexité et la singularité de cette machine.Plus qu'une mise à jour matérielle à la marge, l'Asus ROG Ally X est la version la plus aboutie de la console-PC d'Asus. Elle conserve ce qui est, à notre avis, son plus gros défaut : l'interface de Windows qui n'est pas très adaptée à une console. Il est aussi un peu dommage que les performances n'aient pas reçu un petit coup de boost, même si elles demeurent suffisantes sur ce form factor. Un écran Oled n'aurait pas été de refus.Ceci étant posé, pour le reste, Asus nous gratifie sans doute de la console-PC la plus aboutie du moment. Son autonomie ridiculise tout simplement la concurrence en allant tutoyer les 4 heures sur des jeux AAA. La nouvelle coque assure une prise en main qui relève de la masterclass et l'écran est bien calibré et fluide.L'Asus ROG Ally est donc un très bon produit qui plaira à quiconque veut jouer en nomade sur PC. À condition de ne pas avoir peur de bidouiller quelque peu sur le chemin.-------------------Sans note--------------------Autant le dire tout de suite : nous ne pouvons pour le moment pas noter cette ROG Xbox Ally X. On vous explique pourquoi à la fin de cette conclusion.En prenant pour elle la marque gaming de Microsoft, la ROG Xbox Ally X permet d'accéder à une expérience vidéoludique bien plus approfondie que le simple Windows classique. Et si le système d'exploitation a encore des choses à ajouter ou optimiser, on ne peut nier que les fondations sont bien là pour adapter toujours plus l'usage pour une exploration à la manette, ce qui est très agréable sur une console portable de la sorte. L'absence de limite de Windows commence doucement, mais sûrement, à s'allier à la facilité de prise en main d'un SteamOS.La formule de la ROG Ally X évolue peu, mais dans la bonne direction. Si l'on peut s'esclaffer du fait qu'il ait fallu tant de temps pour qu'une console portable prenne enfin la forme définitive du manette à écran intégré, les gains ergonomiques sont évidents. Et ces vibrations ! Quel plaisir.Maintenant... Nous ne sommes pas encore en position de juger des performances de la console, et donc lui donner une note, faute des soucis explicités dans notre test. Un constat qui concerne aussi l'autonomie de la ROG Xbox Ally X. Pour toute décision d'achat, nous vous invitons plutôt à faire preuve de patience en attendant que ces problèmes soient corrigés par Asus et Microsoft. Nous mettrons à jour notre test lorsque ceux-ci le seront.Par son design léché, son ergonomie plaisante et ses performances, sans conteste supérieures à la plupart des autres appareils du même genre, la ROG Xbox Ally X s'impose aisément comme une alternative sérieuse au Steam Deck, pour ne citer que lui. Reste que son tarif bien supérieur (presque le double !), couplé aux affres habituels de Windows (qui n'est toujours pas optimisé pour une telle expérience) viennent gâcher un tableau pourtant positif. Pour faire clair, la ROG Xbox Ally X s'adresse à un public bien spécifique de technophiles (dont l'auteur de ces lignes ne cache pas faire partie) à la recherche des meilleures performances possibles pour un appareil portable. Jouer à Elden Ring, Cyberpunk 2077, Avowed, Silent Hill f, Baldur's Gate 3, Clair Obscur : Expedition 33 ou Kingdom Come Deliverance 2 avec un framerate respectable, c'est non seulement possible ici, mais aussi un plaisir de chaque instant. Encore faut-il pouvoir lancer les jeux sans se traîner un système d'exploitation aux fraises, ce malgré les quelques ajustements apportés par les surcouches Xbox & Armoury Crate. Alors à la question : la ROG Xbox Ally X est-elle une bonne machine, il sera difficile de répondre négativement. En revanche, ce n'est évidemment pas un produit pour tout le monde, et l'on a du mal à imaginer comment il pourrait ne serait-ce que talonner les ventes d'un Steam Deck moins onéreux, mais aussi plus doux dans l'expérience utilisateur.PS : Il sera donc nécessaire de le compter dans vos dépenses (c'est 70€ de plus pour le chargeur officiel chez ASUS).