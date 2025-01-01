Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.
Meilleurs Jeux Wii
Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.
J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.
Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.
Vous avez jusqu’à Mercredi Midi
Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine
Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.
N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.
Le 1er reçoit 5 points.
Le 2ème reçoit 3 points.
Le 3ème reçoit 1 point.
J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.
Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :
Fire Emblem Radiant Dawn
Mario Kart Wii
Xenoblade Chronicles
The Last Story
Super Mario Galaxy 2
Monster Hunter Tri
Zelda Skyward Sword
Metroid Prime 3
No More Heroes
Little King Story
Metroid other M
Super Smash Bros Brawl
Okami
Wii sport
Pandora's Tower
DBZ Budokai Tenkaichi 3
Donkey Kong Country Returns
ExciteBots Trick RacingMadworld
Punch Out
Resident Evil 4 Wii
Super Mario Galaxy
Wario Land - The Shake Dimension
A Shadow Tales
Shattered Memories
Castlevania Rebirth
Fast Racing
Star Soldier R
Beat the Beat : Rhythm Paradise
MadWorld
Boom Blox Smash Party
The House of the Dead : Overkill
WarioWare : Smooth Moves
Trauma Center: Second Opinion
Ghost Squad
Excite Truck
The Conduit
Rayman Origins
The Legend of Zelda Twilight Princess
Super Paper Mario
Muramasuma : The demon blade
Zack et Wiki
Kirby au fil de l'aventure
Fragile dream
Ski crawlers
Red steel 1
One piece unlimited cruise
Metroid Prime Trilogy
Endless ocean
Vous ne pouvez choisir que dans cette liste, si vous ne choisissez pas parmi cette liste, ça ne sera pas prit en compte.
À vos votes !
Super Mario Galaxy / 5 + 5
The Last Story / 3 + 1
A Shadow Tales / 1
Metroid other M / 5
Metroid Prime trilogy / 3
Zelda : Twilight Princess / 1
Super Mario Galaxy 2 / 3 + 3 + 5
Xenoblade / 1 + 5 + 5
Madworld / 1
Si d'autres veulent participer, vous pouvez aussi.
2.Metroid Prime trilogy ( comme ça, ça englobe tous les Metroid prime ????)
3.Zelda Twilight Princess
2) Mario Galaxy 2
3) Xenoblade
2 Mario Galaxy 2
3 The Last Story
Mario Galaxy 2
Madworld