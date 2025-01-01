

Meilleurs Jeux Wii

Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.

Mercredi Midi

Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine

Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.



N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.



Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.Vous avez jusqu’à(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Fire Emblem Radiant DawnMario Kart WiiXenoblade ChroniclesThe Last StorySuper Mario Galaxy 2Monster Hunter TriZelda Skyward SwordMetroid Prime 3No More HeroesLittle King StoryMetroid other MSuper Smash Bros BrawlOkamiWii sportPandora's TowerDBZ Budokai Tenkaichi 3Donkey Kong Country ReturnsExciteBots Trick RacingMadworldPunch OutResident Evil 4 WiiSuper Mario GalaxyWario Land - The Shake DimensionA Shadow TalesShattered MemoriesCastlevania RebirthFast RacingStar Soldier RBeat the Beat : Rhythm ParadiseMadWorldBoom Blox Smash PartyThe House of the Dead : OverkillWarioWare : Smooth MovesTrauma Center: Second OpinionGhost SquadExcite TruckThe ConduitRayman OriginsThe Legend of Zelda Twilight PrincessSuper Paper MarioMuramasuma : The demon bladeZack et WikiKirby au fil de l'aventureFragile dreamSki crawlersRed steel 1One piece unlimited cruiseMetroid Prime TrilogyEndless oceanVous ne pouvez choisir que dans cette liste, si vous ne choisissez pas parmi cette liste, ça ne sera pas prit en compte.À vos votes !Super Mario Galaxy / 5 + 5The Last Story / 3 + 1A Shadow Tales / 1Metroid other M / 5Metroid Prime trilogy / 3Zelda : Twilight Princess / 1Super Mario Galaxy 2 / 3 + 3 + 5Xenoblade / 1 + 5 + 5Madworld / 1