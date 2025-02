JVFrance 95%

ActuGaming 9/10

Numerama 9/10

Gameblog 9/10

JV 18/20

GameWave 18/20

JeuxActu 18/20

Millenium 85%

IGNFrance 8/10

Gamekult 7/10

Monster Hunter: Wilds marque un tournant assuré pour la licence en offrant un monde ouvert dynamique où l’environnement joue un rôle clé dans l’expérience de chasse. Avec ses biomes évolutifs, ses nouvelles mécaniques de gameplay et son bestiaire enrichi, il renouvelle intelligemment la formule sans trahir l’essence même de la saga. Sans compter sur le scénario qui tient ici une place importante là où il était très secondaire, voire illusoire dans les précédents opus. Monster Hunter: Wilds s’impose comme une aventure immersive et ambitieuse, qui saura séduire aussi bien les vétérans que les nouveaux venus dans l’univers de Monster Hunter.Avec Monster Hunter Wilds, Capcom réussit une fois de plus à sublimer la recette qui a fait le succès de la franchise. Cet opus s’impose comme un véritable tournant pour la saga. Son écosystème plus vivant, son gameplay toujours plus affûté et ses nouvelles mécaniques comme le mode Focus ou la monture Seikret enrichissent considérablement l’expérience de chasse. Si l’histoire gagne en profondeur, sans bouleverser la structure traditionnelle de la série, c’est surtout la qualité des combats et du multijoueur qui retient l’attention, notamment l’arrivée tant attendu du crossplay. Certes, le RE Engine commence à montrer ses limites, et l’optimisation PC pourrait être peaufinée, mais ces points ne suffisent pas à ternir l’expérience globale. Avec un suivi post-lancement qui s’annonce prometteur, Monster Hunter Wilds s’impose comme un incontournable pour les vétérans comme pour les nouveaux venus.Promis à un immense succès, Monster Hunter Wilds est sans aucun doute l’épisode le plus accueillant de la saga. Les fans des précédents opus y verront toujours le moyen de passer des heures à peaufiner le moindre détail pour chasser avec classe et efficacité. Quand les autres seront ravis de ne plus passer à côté du phénomène de Capcom. D’une richesse absolue, Monster Hunter Wilds est bien le joyau taillé sur-mesure de Capcom, où les qualités d’avant (le design des monstres et le gameplay profond) se mélangent à des ingrédients toujours plus universels (narration et coopération avec IA). On tient sans aucun doute l’un des plus gros hits de 2025.Au cas où vous ne l’auriez pas compris, Monster Hunter Wilds est une masterclass. Le digne successeur de World et Iceborne et son carton est déjà assuré. On nous promet en plus déjà des mises à jour gratuites, un premier monstre a été confirmé dès le printemps 2025, un onglet pour des quêtes évènements attend déjà les joueurs et on sait que des collaborations vont avoir lieu. Clairement, Monster Hunter Wilds est l’un des rares jeux qui arrive déjà à nous faire aimer ce qui arrive, sans même que l’on sache à quoi on va avoir affaire. Extrêmement généreux du début à la fin, il améliore et modernise une recette qui a déjà fait ses preuves et conquis des millions de joueurs. Les fans peuvent y aller les yeux fermés, tandis que les néophytes ont ici une porte d’entrée parfaite pour mettre un pied dans la licence. Un monde fantastique vous attend, des dizaines d’heures de chasse seul ou en coopération, mais surtout une expérience incroyable et spectaculaire. Assurément l’un des meilleurs jeux de l’année 2025, même si elle ne fait que commencer.Monster Hunter Wilds poursuit sur la lancée de Monster Hunter World pour offrir une expérience plus ouverte et fluide que jamais. Grâce à ses vastes zones étendues, on a encore plus le sentiment d'évoluer dans des écosystèmes crédibles et vivants pour profiter son bestiaire original. À côté de ça, Monster Hunter Wilds améliore le gameplay bien huilé de série en ajoutant de nouveaux mouvements pour chacune des 14 armes et surtout le mode focus qui change vraiment la façon d'aborder la chasse. Et si on peut saluer le soin apporté à l'histoire plutôt sympathique, on peut tout de même regretter que ce nouvel épisode n'accompagne pas mieux les nouveaux joueurs pour découvrir les codes de la saga, une fois de plus. Malgré ça, une chose est sûre, c'est qu'il n'a jamais été aussi plaisant de se mettre à Monster Hunter qu'aujourd'hui.Vous l'aurez compris, Monster Hunter Wilds ne cherche pas à révolutionner la licence, mais à l'enrichir. Dans cette optique, il conserve un tronc commun et apprécié, auquel il introduit de nombreuses nouveautés bienvenues pour les chasseurs de tous niveaux. Plus accessible sans pour autant sacrifier l'exigence de la chasse, il offre aux néophytes une porte d’entrée idéale dans la franchise, en évitant de les submerger dès le départ par la richesse des équipements et des styles de combat.Toutefois, quelques bémols subsistent : certaines zones semblent vides en contraste avec d’autres plus luxuriantes, et la gestion du Seikret, la nouvelle monture, se révèle parfois imprécise. Malgré ces légers défauts, le jeu a su nous tenir en haleine sans provoquer de lassitude, un exploit notable pour une licence fondée sur le farming intensif.Sept ans après le phénomène mondial que fut Monster Hunter World en 2018, Capcom nous livre enfin sa suite, non pas dans sa numérotation c'est certain, mais l'esprit lui, il est bien là ! C'est simple, Monster Hunter Wilds reprend l'ensemble des ingrédients de la formule gagnante de son illustre aîné, en la faisant évoluer dans la bonne direction. L'histoire et la narration prennent désormais une part plus importante, avec ce qu'il faut de personnages attachants, d'intrigue et de dénouement pour nous laisser transporter dans cette campagne qui se finit en une petite vingtaine d'heures de jeu. Ensuite, Capcom laisse le champ libre aux joueurs de faire ce qu'il veut à travers un endgame encore plus consistant et intéressant, puisqu'il sait renouveler l'expérience et prolonger la durée de vie de façon quasi infinie, surtout avec les DLC et autres extentions à venir. Entre l'apparition d'autres monstres, les changements climatiques qui se mettent en place, la fin du déclin et l'arrivée de l'abondance, le jeu s'offre alors une deuxième jeunesse.Monster Hunter Wilds, c'est aussi une meilleure fluidité dans sa progression, sa structure et surtout ses déplacements. Grâce au Seikret, ce croisement improbable entre Raptor et Chocobo, l'exploration devient grisante et satisfaisante en permanence ; aussi parce que Capcom a fait un travail de dingue sur cet animal doté d'animations ahurissantes. Sa présence n'est pas uniquement liée au transport, il est aussi d'une aide précieuse lors des combats, pas de façon active et agressive comme l'ont été les Chumpskys dans l'épisode Rise de 2021, mais il sait se rendre utile dans les moments opportuns (continuité de chasse, changement d'arme, prendre du recul pour se soigner ou aiguiser ses lames en toute sécurité, ou presque). Avec le Seikret, tout devient fluide et plaisant, même la récolte de ressources, d'autant que la grappe-fronde facilite aussi le travail. Même les combats ont gagné en intérêt avec cette notion de blessures à révéler sur le corps des monstres et ce système de Focus Attack qui rendent les affrontements plus intéressants.Mais ce n'est pas tout, Monster Hunter Wilds fait évoluer la série en termes de monde ouvert saisissant, plus vivant que jamais avec cette vie endémique qui vient chambouler un peu plus les choses. La nature évolue, elle change aussi selon la météo, tout paraît encore plus organique et tout cela combiné pousse le joueur à l'exploration et l'exaltation aussi. Il n'y a finalement pas grand-chose à lui reprocher à ce Monster Hunter Wilds, c'est son interface chargée, sa map indigeste à consulter et peut-être sa difficulté revue à la baisse ; sans doute parce qu'il doit s'adapter au grand public. A moins que ça soit mon skill qui ait augmenté de façon significative. Et ça, c'est pas impossible...Monster Hunter Wilds est incontestablement le meilleur jeu de la série pour un nouveau joueur. Le gameplay est plus simple à prendre en main, tout en étant plus riche que jamais. Toutes les armes ont leur charme, les nouveaux monstres sont intéressants et de vastes régions à explorer vous attendent. Il y a même un semblant d'histoire, aussi maladroite soit elle. On reste malheureusement sur notre faim, puisque le contenu actuel est loin d'être suffisant pour les joueurs des titres précédents. Il ne fait cependant presque aucun doute que Capcom devrait y remédier au fil des mises à jour.C’est donc un très bon Monster Hunter Wilds, qui pourra devenir excellent avec le temps, grâce au contenu à venir et à un DLC très probable par la suite. Pour l’heure, nous sommes face à un titre grisant, doté d'une mise en scène époustouflante et d'un gameplay plus explosif que jamais qui vous donnera plus encore cette sensation enivrante de puissance au fil de votre progression au point d'inverser les rôles de prédateur et de proie. Toutefois, Wilds ne comblera pas les fans les plus affamés, en raison d'un véritable manque de challenge de base et d'une accessibilité qui facilite encore l’expérience globale, mais aussi d'un roster peut être un brin chiche face aux attentes. Les nouveaux venus trouveront peut-être cet épisode encore austère, mais ils bénéficieront d'une assistance optimale pour débuter leur aventure plus organique et fluide que jamais.Le problème, quand on teste un jeu de cette envergure issu d’une série à plus de dix entrées, c’est que l’affect personnel et la nostalgie jouent nécessairement un rôle primordial. Force est de constater que la licence n’offre plus la même proposition qu’il y a quelques années. Aux allures rêches, peu accueillantes et flamboyantes du passé se sont substituées une accessibilité à toute épreuve, une recherche évidente de la simplicité et une ouverture assumée auprès des néophytes. Si les bases addictives du jeu sont toujours là, elles s’avèrent malgré tout entravées par une simplification parfois outrancière des mécaniques de jeu. Monster Hunter Wilds n’en reste pas moins une expérience grisante, même auprès des vétérans, pour peu qu’ils acceptent qu’il ne s’agit plus de celle qu’ils ont originellement connue.