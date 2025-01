Tests

Dire que l’on avait des craintes pourest un euphémisme, particulièrement dans sa direction artistique qui dès l’annonce a posé les bases du résultat final : l’impression d’une création UEFN pouravec des personnages au design tout juste navrant qui d’ailleurs ont encore moins de choses à raconter que dans. Le synopsis étant pourtant un appel à l’aventure, celle d’une bande souhaitant percer les mystères de l’Enclave, sorte de Wakanda ayant mis fin à ses activités en emmurant ses vestiges derrière un dôme géant magique infranchissable… que le groupe va parvenir à franchir sans faire exprès, mais sans solution de retour en arrière. Malheureusement, faute de budget, les cinématiques sont aussi nombreuses qu’une erreur de l’Urssaf en votre faveur et les dialogues se limitent à un unique artwork par perso, tel un jeu mobile un peu random. On souffle vite.Dans sa structure, Eternal Strands était pourtant intéressant bien que résolument classique. Votre petit groupe construit un campement de fortune aux cotés d’une première zone à visiter librement (ce n’est pas du monde ouvert, mais ce n’est pas non plus un couloir). Il y a un fil rouge que l’on peut suivre en zig-zag et quelques annexes n’allant jamais plus loin que du Fedex déguisé mais ce qu’il y a vraiment d’intéressant vient dans la progression où il est parfaitement impossible d’enchaîner les choses sans multiplier les allers-retours à votre campement (par des points de téléportation ou un médaillon magique prenant néanmoins plusieurs secondes à s’activer), et ce pour deux raisons : les fioles magiques de soin/protection diminuent vite et ce n’est pas toujours facile de se ressourcer sur place (regen auto au camp en revanche) et surtout, votre inventaire de matériau est très rapidement full. D’où le besoin d’aller tout déposer dans votre coffre magique.Les allers-retours ne sont d’ailleurs pas très dérangeants car si les retours sont rapides comme expliqués à l’instant, redémarrer parfois au point 0 d’un endroit (si on n’a pas trouvé de nouveau socle de téléportation) n’est pas si préjudiciable vu la taille modeste des zones, parfois très longues pour en percer les secrets lors de premiers runs, mais ensuite, il suffit de quelques dizaines de secondes pour la traverser d’un bout à l’autre en courant sans s’arrêter. Et on est motivé à débusquer des matériaux pour augmenter les possibilités de la forge, bénéficier de davantage de potions à chaque voyage, augmenter en puissance nos quelques pouvoirs… Qui plus est, le jeu a la bonne idée de ne pas être trop exigeant sur le loot. Hormis à la fin du jeu si vous voulez vraiment maxer votre matos, les boosts ne réclament que de la rareté de matériau et non un en particulier, évitant les séquences de farm intensif. En plus, il n’y a jamais de perte : détruire une pièce d’équipement pour en construire une meilleure vous fera récupérer tous les matériaux exploités.Mais le problème… bah c’est que le jeu est incroyablement lassant. Mais genre comme rarement j’ai pu le ressentir depuis un moment. Faute d’une bonne DA, de persos attachants et d’un bon scénario, on se rattrape sur le gameplay qui malheureusement tourne en rond au bout de 2 heures tant on reste dans l’éternelle même boucle. On visite une zone sans génie dans le level-design en faisant nos allers-retours, on augmente doucement en puissance, on affronte des ennemis sans sensation d’impact ou de punch en plus d’avoir un perso qui glisse inutilement… Rien que ça, quand vous crevez en tombant d’une falaise parce que votre perso a fait un drift chelou de 5 mètres en attaquant, et que vous perdez de fait 75 % de votre matos rare looté, c’est le truc qui donne envie d’éteindre la console.Au final, le seuls moments d’importance, suffisamment vendus pendant la communication, c’est les affrontements contre les titans, façonà pas cher. Le principe est le même, tenter de percer la défense, grimper dessus, mais ici en tentant de débusquer ses points faibles pour espérer lui faire une attaque spéciale capable de l’éliminer lorsqu’il a encore la moitié de sa vie. Il en existe environ 10 du genre, qui d’ailleurs peuvent repoper si vous souhaitez obtenir du loot ultra rare (et améliorer les magies associées, pas si nombreuses) mais ces bons moments sont perdus au milieu d’une lassitude usante. L’équipe a voulu mettre en avant les bienfaits de l’exploitation des éléments et en effet, ça existe bien (pouvoir bloquer la jambe d’un colosse ou ses ailes avec la glace, attendre une météo canicule pour en affronter un qui exploite le froid pour limiter sa puissance…) mais à l’arrivée, il suffit de savoir se débrouiller un minimum avec une manette pour faire fi de tout cela et parvenir à faire tomber la majorité de ces colosses juste à la puissance de vos bras et épées.