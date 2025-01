Top 5 Gamekyo des jeux : Jouer un animal (ou des animaux).

5) 3 Points

Stray



Star Fox Adventures



4) 4 Points

Crash Bandicoot 3



Sonic the Hedgehog



Yoshi's Island



The Legend of Zelda Twilight Princess



3) Banjo-Kazooie / 5 Points



2 ) Donkey Kong Country / 8 Points



1) Okami / 14 Points



Mention honorable, Meilleurs jeux : jouer un animal ou des animaux avec 2 Points :

Diddy Kong Racing / Ratchet & Clank -PS4- / Conker bad fur day / Donkey Kong Country Tropical Freeze / Deadly creatures -Wii- / Le roi lion -SNES- / Tokyo Jungle / Tunic / Sly Cooper 2 / Ecco the Dolphin / Tail Concerto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------