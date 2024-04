⚡︎ Beasts



☞ Aventure/Exploration : Beasts of Maravilla Island est un jeu d’aventure en 3D où vous incarnez une jeune photographe animalière qui parcoure les écosystèmes magiques de l’île de Maravilla pour découvrir des créatures extraordinaires, apprendre leurs comportements et, avant tout, les immortaliser en photo.



☞ Ludique : Pour capturer leurs comportements singuliers, vous aurez besoin de les amadouer !



☞ Interactivité : Jouez avec un crocodile-loutre agité, accompagnez un oiseau-singe amoureux et découvrez les cachettes favorites des oiseaux qui se déguisent en bananes. Beasts of Maravilla Island vous offre de nombreuses opportunités enchanteresses d’interagir de manière saine et inédite avec ces créatures !



- Plus de 50 créatures uniques, grandes et petites, à photographier et avec lesquelles interagir.

- 3 biomes distincts à explorer, contenant chacun ses propres espèces uniques !

- Des possibilités infinies d’immortaliser en photo les sublimes écosystèmes du jeu.

- Des casse-têtes qui mettent l’accent sur la coopération et l’interaction avec les créatures et les végétaux de l’île.