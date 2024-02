Éditeur : Mighty Eyes

Développeur :Mighty Eyes

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 27 Juin 2024 (VR2/SteamVR/Quest/ PICO)

Langues : Français / Allemand / Italien / Anglais / Espagnol / Japonais / Chinois / Coréen.

Une suite vient d'être annoncé



Voici Explorateur : les fragments du destin, un remake de Wanderer, un jeu en VR primé et encensé par la critique qui vous propulse dans une aventure à travers les époques. Pas besoin de votre passeport, rien ne laisse prévoir la destination et les personnages que vous incarnerez au cours de vos voyages pour percer les mystères du temps.Suivez les traces de ceux qui vous ont précédé, explorez des époques et des évènements depuis longtemps oubliés tout en vivant des histoires captivantes qui vous offrent une aventure unique dans le temps. Découvrez des mondes riches, affrontez des situations intenses et élucidez des énigmes tout en réécrivant le passé afin de changer le futur.Une multitude de nouveautés et de mécanismes attendent les grands aventuriers. Avec de nouveaux graphismes époustouflants, vous pouvez nager, sauter, vous accroupir, escalader, faire de la tyrolienne et vous balancer dans le temps, c’est une véritable aventure. Explorateur : les fragments du destin est une expérience inoubliable. Serez-vous à la hauteur pour faire le grand saut (dans le temps) ?