Éditeur : ACQUIRE

Développeur : ACQUIRE

Genre : RPG/Roguelike/Deckbuilder

Prévu sur PC/PS5/Switch

Date de sortie : 29 Mai 2024

Langues : Français / Anglais / Japonais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Polonais / Chinois.

Ce jour-là, un dragon noir de jais s'abattit sur le royaume et, en un clin d'œil, la ville fut détruite.« La guerre de 100 ans »C'est sous ce nom que le long conflit entre 17 nations est désormais connu.L'interminable guerre a vu son cours renversé par un seul dragon.La « chimère », croisement entre les dragons, qui n'interviennent jamais dans les guerres des hommes, et des humains assoiffés de sang.Cette arme, conçue par le royaume de Fahftania, était encore inachevée, attendant un dernier sacrifice humain pour réussir.Mais Fahftania s'est alliée aux immenses forces des mercenaires de Hellmuth pour sacrifier plus de 1000 innocents et enfin réussir à créer « la chimère la plus puissante de l'histoire ».Plus personne, désormais, ne peut se dresser face à Fahftania et aux mercenaires de Hellmuth, devenus incroyablement puissants...Seth Arden, un éclaireur des mercenaires de Clausewitz, découvre que Fahtania projette de créer une série de « chimères » afin de s'emparer du monde.Lorsque le chef Vel Dina l'apprend, il est horrifié par les atroces expériences humaines menées pour atteindre ce but.Les mercenaires de Clausewitz se mettent donc en marche vers Fahftania afin de mettre fin à ces ignobles expérimentations et aux agressions du royaume maléfique.Mais à Fahftania, les mercenaires de Hellmuth les attendent de pied ferme...