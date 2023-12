Couverture : Den of Wolves

GOTY Top 10 :.

10 : Counter-Strike 2

9 : A Highland Song (indé)

8 : Street Fighter 6

7 : Chants of Sennar (indé)

6 : Alan Wake 2

5 : Cocoon (indé)

4 : Humanity (indé)

3 : Super Mario Bros. Wonder

2 : Baldur's Gate 3



1 : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Jeu de l'année NIntendo : The Legend of Zelda: Tears of the KingdomJeu de l'année Playstation : HumanityJeu de l'année XBox : Planet of Lana (indé)Jeu de l'année PC : Baldur’s Gate 3Jeu de l'année Mobile : FinityJeu de l'année VR : Humanity (indé)Meilleur Visual Design : Alan Wake 2Meilleur Audio Design : Alan Wake 2Meilleur Performance : Neil Newbon (Baldur’s Gate 3)Meilleur Hardware : Quest 3Éditeur de l'année : NintendoStudio de l'année : Larian Studios (Baldur’s Gate 3)