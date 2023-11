Tests

Le remake de, c’est quand même un excellent cadeau de la part de. Les mecs adorent piocher dans leur passé pour nous pondre des remasters, des compiles et des refontes quand on a beaucoup de chance, mais on pensait ce jeu perdu à jamais dans les tréfonds d’une ère où l’Europe restait jugée trop indigne pour accueillir un jeu où il faut un tableau de commandes pour attaquer. Faut croire qu’on nous estimait trop cons, il faut dire les termes. 27 ans plus tard, justice est faite et de bien belle manière vu la superbe upgrade au cachet certain ne trahissant jamais l’esthétique particulière de l’original, à la fois pour montrer qu’il suffit de bien peu de choses pour donner un nouvel éclat aux petits bijoux du passé, à la fois aussi pour nous rendre triste en repensant à, studio mort seul dans un coin alors qu’ils auraient pu poursuivre la saga Mario & Luigi avec cette patte graphique.L’expérience est très agréable mais bientôt 30 piges, ce n’est pas rien et il faut prendre le produit pour ce qu’il est car dans sa structure, il fait quand même sacrément vieillot. Ou « simple », tout dépendra du point de vue. Alors l’enrobage est excellent, jusqu’aux fabuleuses musiques de Yoko Shimomura, la touche d’humour certaine (mieux foutu que dans) et bien entendu une traduction FR toujours aussi parfaite avec, mais la progression ne peut que renvoyer très loin dans le passé. Déjà même pour l’époque, il faut se dire que 6étaient disponibles et qu’un septième allait venir tout renverser quelques mois plus tard. Maisbossait donc sur un produit Mario et peut-être, et même sûrement pour contenter un très large public, a donc opté pour structure beaucoup plus linéaire que d’habitude avec finalement peu d’annexes et au final une durée de vie en deçà des 20 heures, ce qui pouvait déjà être considéré comme court en 1996 pour le genre, donc imaginez aujourd’hui.Heureusement, cette linéarité permet de maintenir un certain rythme pseudo narratif (encore une fois, c’est essentiellement fait d’humour), un renouvellement constant des décors et une progression souvent entrecoupée de petits puzzles et de mini-jeux pas tous mémorables, mais ça permet d’apporter de la variété et de ne jamais s’ennuyer d’un bout à l’autre. On appréciera que ce remake apporte beaucoup de souplesse et de vie pour gagner en modernité : dialogues avec les NPC (ouais, avant, y avait pas), jolies cinématiques, sauvegardes automatiques, coffre magique pour mettre notre surplus d’objet, option de téléportation sur la map, indices visuelles pour éviter d’être trop souvent coincé et d’autres petites options dites de qualité de vie… Il y a eu du taf, c’est indéniable, mais peut-être aurait-on voulu un peu plus de contenu pour bien marquer le coup, notamment en post-game où il faudra se contenter d’un Boss Rush à haut niveau de difficulté et un ennemi bonus également assez balaise.Mais ce qui permet encore plus de se rendre compte de la vieillesse d’un produit qui néanmoins garde un cachet et un plaisir de jeu indéniable, c’est les combats et leur rythme. Pas de joutes aléatoires et la majorité des combats peuvent donc être esquivés, ce qui est vivement déconseillé (sauf en mode Facile pour ceux qui veulent) car le jeu se montre assez radin niveau points d’xp, et il vaut mieux buter l’essentiel de ce qui est à l’écran pour éviter au premier mur de tomber dans du farming usant. L’ennui, c’est que malgré divers efforts déjà à l’époque (renouvellement du casting et de l’équipement) mais également neuf comme la bonne idée d’une jauge spéciale pour permettre des attaques trio dévastatrices ou des MP communs pour gagner en stratégie, l’aspect répétitif se fait sentir par le surplus d’affrontements en ces temps où les développeurs se battent sans cesse pour un meilleur équilibrage (voire change carrément de style de jeu #). Maisne pouvait ni changer son genre, ni amoindrir son nombre de combats en échange de meilleurs gains… ou la durée de vie serait tombée à 10h max.