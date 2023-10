Semaine 41 : du 09/10/2023 au 14/10/2023



1) EA Sports FC 24 (PS5) / =

2) EA Sports FC 24 (PS4) / +1

3) Lords Of The Fallen (PS5) / Nouveau

4) Assassin's Creed Mirage (PS5) / -2

5) EA Sports FC 24 (Switch) / Nouveau

S.E.L.L.

EA Sports FC 24Lords Of The FallenAssassin's Creed MirageEA Sports FC 24Assassin's Creed MirageRed Dead RedemptionEA Sports FC 24Forza MotorsportAssassin's Creed MirageHogwarts LegacyThe crew motorfestAssassin's Creed OdysseyEA Sports FC 24Mario Kart 8 DeluxeThe Legend Of Zelda : Tears Of The KingdomEA Sports FC 24StarfieldMinecraft Java & BedrockLe dématérialisé n'est pas pris en compte.