Le jeu réinvente un classique jeu d’arcade et de console de Sega : Cosmic SmashJouable en Solo / Co-op / Versus

Mise à jour / Gratuite Date : 14 Septembre 2023 Nouveau Mode Infinity / Jouable en solo ou co-op. IA Contre Bot / Pour jouer en solo en attendant un adversaire / 3 Modes de difficultés. 36 niveaux inédits au mode Voyage 2 nouveaux types de blocs dans le mode Voyage : Balles multiples et Portail. Vous pourrez enregistrer le "ralentie" (vous pourrez partager). UNKLE ajoutes des pistes à la bande son. Dans le menu principal vous pourrez écouter les musiques. Les statistiques personnelles seront désormais affichées.

posted the 08/30/2023 at 02:00 PM by nicolasgourry