Bonjour! Des jeux qui se prétendent pour adultes, il y en a des tonnes, avec le petit macaron 18+ et des gerbes de sang à chaque fois qu'on tue un ennemi. Mais des jeux qui abordent des thèmes spécifiques aux adultes, il y en a finalement peu. C'est pourtant le pari qu'a fait Atlus en 2011 en sortant Catherine, puzzle game mélangé avec un simulateur de bar qui aborde des thèmes plutôt universels lorsqu'on est dans la trentaine. Infidélité, engagement, relations amoureuses. Alors la question est, le fait-il bien? Eh bien plutôt oui, mais ce que l'on oublie souvent avec Catherine, est qu'à part l'aspect adulte et le côté un peu érotique, il est surtout un excellent puzzle game bien plus profond qu'il en a l'air en apparence. Alors laissez-nous vous expliquer tout ça, et on vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie.