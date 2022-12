Dans le dernier numéro de EDGE ( un article a donné les notes ), nous avons le Top 2022.Nintendo Jeu de l'année : Bayonetta 3PlayStation Jeu de l'année: Gran Turismo 7Xbox Jeu de l'année : PentimentPC Jeu de l'année : RoadwardenMobile Jeu de l'année : PoinpyMeilleur Visual Design : Elden RingMeilleur Audio Design : TunicMeilleur Performance : Charlotta Mohun (Immortality)Meilleur Hardware : Steam DeckMeilleur Soundtrack : We Are OFKÉditeur de l'année : NintendoDéveloppeur de l'année : FromSoftware

posted the 12/31/2022 at 09:35 AM by nicolasgourry