Éditeur : Nintendo

Développeur : Game Freak

Genre : RPG

Prévu sur Switch

Date de sortie : 18 Novembre 2022

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois / Coréen.

Vivez cette nouvelle aventure à votre rythme en suivant trois grands récits comme bon vous semble. Affrontez les huit Champions d'Arène de la région dans l'ordre que vous voulez et essayez d'atteindre le rang Maître !Inscrivez-vous à la prestigieuse école située au cœur de la région de Paldea et étudiez aux côtés de Pokémon. On vous confiera même un projet d'étude périscolaire spécial connu sous le nom de « Chasse au Trésor », une formidable excursion qui vous permettra d'affiner vos talents de Dresseur ou de Dresseuse Pokémon !