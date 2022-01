Couverture : Somerville

Windjammers 2 – 9 (indé)Final Fantasy XIV : Endwalker – 8GTFO – 8Nobody Saves the World – 7 (indé)Below the Ocean – 7Filmechanism – 7 (indé)Aeterna Noctis – 5 (indé)Praey For The Gods – 4Dungeon Munchies – 4 (indé)