Des plombes que les fans de, qui n’en ont jamais assez, attendaient enfin le remake de la quatrième génération et il fallait prendre son mal en patience puisque la revisite de la 3G date tout de même de 2014, l’entreprise multi-milliardaire préférant depuis se lancer dans des produits relativement neufs, sans oublier divers spin-off et unpour la route. L’équivalent pour la 4G, ça donnait une certaine impatience tantfont partie des épisodes les plus populaires de la franchise (on reste néanmoins dans un vaste débat), aussi bien parce qu’il est quand même sorti sur la machine la plus vendue de tous les temps (la DS) mais aussi pour ce qu’il proposait : le online, une certaine ouverture dans le level-design tout en gardant évidemment la linéarité globale, quelques pics de difficulté qu’on a aujourd’hui oublié, mais aussi un petit sentiment de nostalgie avec l’envie de proposer de nouvelles évolutions pour des bestioles présentes depuis les débuts de la série.Et 15 ans après les originaux, rien n’a changé et bordel que c’est peu de le dire : c’est exactement le même jeu ! Plus ou moins quoi. Forcément, n’importe quel fan de la série aurait misé un billet sur une refonte à la façon de, ou allez, dans un certain élan de fainéantise qui ne serait pas inhabituel dans la série, quelque chose équivalent à. Même pas. Carest actuellement trop occupé suret son frame-rate, ayant laisser la boîtes’occuper de ce « remake ». Sauf que sia bien dudans son CV, c’est en fait surtout… pour. Autant dire que les mecs ne sont pas de grands spécialistes du développement, et on comprend de fait que même avec quelques assets recyclés de la BDD de, les mecs n’avaient pas les épaules pour un déferlement visuel auquel on ne s’attendait de toute façon pas. En résulte donc un choix Chibi tout simplement immonde et un cruel manque de détails qui donnent l’impression de voir un petit clone chinois sur mobile (quelle ironie), le seul bon aspect venant des séquences en crépuscule et des combats qui sont de toute façon calqués surAprès on ne va pas être totalement mauvaise langue en parlant de cette réédition comme d’un simple « remake chibi » puisque les développeurs ont mis un minimum les mains dans le cambouis pour légèrement améliorer l’expérience qui de toute façon paraîtra bien old-school pour ceux qui ont commencé l’élevage avec la 8G. On saluera par exemple un indicateur pour toujours suivre le fil rouge (on sait jamais, quelques couloirs dans des directions différentes, ça peut perturber), les CS heureusement reléguées dans un menu à part, plusieurs fonctionnalités dont le online accessible partout, l’arrivée des Grands Souterrains qui vont prendre un paquet d’heures de votre vie et l’occasion d’y dénicher des bestioles des 3 précédentes générations (mais jamais au-delà) ou encore le Parc Rosa en post-game pour aller chopper les anciens légendaires, sans oublier Mew (si vous avez une save de) et Jirachi (si vous avez une save de). Ah et en passant, le taux de shiny est revu à la hausse pour faire plaisir aux amateurs de Twitch.Et c’est un peu tout. Alors évidemment on ne demandait pas à ce type de titre d’être la révolution attendue pour une formule que l’on continue de considérer comme très vieillissante depuis trop d’années (peu de narration, peu de mise en scène, PNJ qui ne servent globalement à rien, manque de vies, manque de challenge, manque de quêtes annexes…) mais même au-delà de ça, l’aspect pseudo-nostalgique n’empêche pas de constater que ce remake fait dans une fainéantise encore plus poussée que les précédentes rééditions. C’est moche mais qu’est-ce qui empêchait sérieusement de mettre des créatures visibles à l’écran pour éviter les combats aléatoires, pourtant dégagés depuis un moment ? Pourquoi ne pas nous avoir offert de nouvelles Méga-Evolution qui ne sont pas toujours utiles mais au moins l’objet de curiosité rien que sur le plan esthétique ? Et SURTOUT, pourquoi ne pas avoir remaké directement. Il y a quelque chose de décidément navrant chez laet tous les regards sont désormais tournés vers, potentiel messie d’une nouvelle ère.