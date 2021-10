L'incroyable histoire d'un rêve mystérieux...L'une des histoires vécues lors des nombreuses aventures de l'Alchemist Sophie, au cours de son voyage après avoir quitté Kirchen Bell, sa ville natale.Vivez l'aventure de Sophie, alors qu'elle part à la recherche de son amie Plachta dans le monde onirique de Erde Wiege, après qu'elles aient été séparées. Tissez des liens avec les gens que vous rencontrez, apprenez à comprendre leurs émotions et à les partager.

posted the 10/02/2021 at 01:15 PM by nicolasgourry