Tests

Depuis le grand avènement de la scène indépendante (ça commence à dater d’ailleurs), le rogue-like est devenu un genre tellement routinier sur le marché qu’il est aujourd’hui difficile de trouver quiconque n’a pas touché à l’un des représentants populaires du genre, jusqu’à parfois nous faire soupirer quand il ne se passe pas une semaine sans une ou deux nouvelles annonces dans cette catégorie pourtant particulière. Bref, tout le monde en bouffe, et il y en a toujours certains qui sortent davantage du lot, comme cette annéebien évidemment, mais il y a surtout eu avant lui, l’un des proclamés GOTY de l’année 2020, mais ça c’était uniquement sur PC et Switch, car c’est seulement il y a quelques jours que le dernier né de…) est venu envahir les joueurs PlayStation et Xbox. Du coup une bonne occasion de revenir sur le fait que, effectivement, « c’est pas mal » ce petit jeu.Mais il faut commencer par dire quepue le charisme. Déjà parce que sa patte esthétique est juste magnifique, mais il faut bien entendu parler de la représentation en artworks des différents membres du casting, donc les grandes figures de la mythologie grecque qui sont d’une classe folle, de Achille à Zeus en passant par Arès, Hermès et bien entendu le duo au centre de l’intrigue, ici Hadès (forcément) et son rejeton Zagreus, héros de l’aventure. Car Zagreus, ‘voyez, en a un peu plein de derche des tréfonds de l’enfer et de son daron qui passe sa vie dans la paperasse aux cotés de son Cerbère, et aimerait bien faire route jusqu’à la surface pour pourquoi pas aller taper quelques verres avec les squatteurs du sommet de l’Olympe. Un défi qui n’est pas du goût de Hadès, désormais prêt à tout pour lui pourrir l’existence en lui envoyant à chaque tentative ses sbires et autres généraux, causant d’inéluctables échecs et autant de retours à la case départ. Un rogue donc.Et un rogue qui fonctionne parfaitement car outre une prise en main immédiate et un très haut degré de nervosité (conduisant à voir parfois un joyeux bordel à l’écran), on retrouve tous les principaux fondamentaux du genre, ceux qui doivent proposer à la fois un challenge suffisamment ardu mais aussi le fil qui maintient la motivation. Et de ce coté, quel travail ! Beaucoup de développeurs s’étant essayés au genre sont tombés dans les problèmes d’équilibrage, celui où trop de joueurs se sont retrouvés à un moment bloqués face à un mur en enchaînant les tentatives sans avoir l’impression de progresser d’un iota, causant forcément des abandons. Mais avecs’est attelé à multiplier les possibilités d’augmentation en puissance et de personnalisation du build, ce qui n’empêche pas une habituelle et indispensable part du hasard selon les runs, mais néanmoins suffisamment de choses concrètes pour que la victoire ne donne pas trop souvent l’impression d’être dû à la chance.Comme dans chaque rogue, chaque échec est synonyme de bonus perdus, mais aussi de gains à jamais. Les choses perdues, c’est le pognon que l’on dépense sur le chemin dans des simili-boutiques, et bien entendu tout ce qui tient des bonus ramassés, entre augmentation de la jauge de vie et don des différentes divinités qui vont totalement modifier votre approche, entre gain de force/défense, ajouts d’effets élémentaux pour vos attaques, modification des combos, ou encore l’indispensable gourmandise (quand on tombe dessus) : l’ajout d’un effet de renvoi quand on dash, ce qui est on ne peut plus salvateur face à certains ennemis ou boss qui semblent débarquer d’un shmup danmaku. Couplez ça à un bonus de multiples dash et une bonne invocation, et vous verrez que Mégère (premier boss rencontré) va vite découvrir ce que ça fait de chialer du sang.Et il y a donc les choses que l’on garde, que ce soit les clés qui pourront vous permettre de débloquer de nouvelles armes (car oui, dans, on a le droit de choisir son arme à chaque run), les classiques orbes pour les bonus permanents qui parfois changeront votre vie (genre possibilité de ressusciter une ou plusieurs fois), des sortes de cristaux pour améliorer les appartements de l’enfer aussi bien pour le simple plaisir visuel que pour d’autres bonus permanents, et surtout, et on dit bien SURTOUT, le nectar. Plus rare que le reste, ce qui est normal, le nectar va en fait devenir la denrée la plus importante à vos yeux quand vous aurez compris pourquoin’est pas comme la plupart des rogue-like :a voulu miser sur une narration bien plus poussée qu’à l’accoutumée. On avait déjà des exemples dans le style, comme le très agréable, mais le studio va ici beaucoup plus loin en plaçant la narration au cœur même de l’expérience, poussant le joueur à constamment dialoguer avec tout ce qui se présente pour découvrir un scénario plus profond qu’il n’y paraît au départ et surtout voir le développement et les relations entre chaque membre du casting.De fait, un échec n’est plus seulement synonyme de revenir plus fort, c’est aussi l’occasion de refaire le plein de dialogues et anecdotes (s’adaptant parfois à la situation en cours), le tout répertorié dans un gros codex. Il suffit parfois de parler simplement pour améliorer vos relations ou tout simplement d’accepter les dons des divinités (donc les bonus dans les différentes salles) mais il y a donc aussi le nectar, que vous pouvez offrir à tel ou tel chaque fois que l’occasion se présente, afin de débloquer au fil du temps des perks spéciaux qui eux-mêmes pourront être améliorés à force d’utilisation. Tout fonctionne parfaitement et grâce à ce style de progression et de narration, « terminer » le jeu n’est aucunement une finalité et on peut continuer à enchaîner des runs pour débloquer toujours plus de dialogues et de pouvoirs, et même avoir droit parfois à quelques petites surprises dans les affrontements.Avec tout cela,est indéniablement l’un des meilleurs jeux du genre, ce qui n’empêche pas qu’il se traîne quelques défauts, ou en tout cas surtout un : son contenu brut. Bien entendu, la durée de vie est impossible à estimer dans ce style de jeu car dépendant totalement du skill de chacun mais comme on a dit, si le jeu sait entretenir sa flamme narrative et une certaine forme de post-game par les modificateurs (et de meilleures récompenses), reste tout de même que le nombre de biomes et de boss est fort peu élevé. Alors les accrocs voudront toujours y retourner de temps en temps pour un ou deux nouveaux runs mais reste que objectivement, le coté répétitif s’en trouve accentué, lui qui est déjà une constante dans le rogue. Deux biomes de plus (et davantage de boss) auraient énormément apportés, mais le studio a eu d’autres priorités pour son expérience qui restera néanmoins indispensable pour les fans comme ceux qui veulent (enfin) découvrir ce style, surtout qu’il n’y a aucune excuse ! C’est seulement 24,99€ (et carrément dans le Game Pass) et, attention MIRACLE pour les plus réfractaires : il y a un mode (relativement) facile. Si, si.