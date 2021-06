Ratchet & Clank Rift ApartFinal Fantasy VII Remake IntergradeReturnalFIFA 21Resident Evil VillageGTA V : Édition PremiumResident Evil VillageAssassin's Creed ValhallaChivalry 2 - Day One EditionFIFA 21Sniper Ghost Warrior Contracts 2BiomutantMario Kart 8 DeluxeSuper Mario 3D World + Bowser's FuryAnimal Crossing : New HorizonsMicrosoft Flight SimulatorLes Sims 4 : Édition StandardFootball Manager 2021Le dématérialisé n'est pas pris en compte.

1) Ratchet & Clank Rift Apart (PS5) / Nouveau 2) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / +2 3) Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) / Nouveau 4) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) / -3 5) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / =

posted the 06/21/2021 at 08:45 AM by nicolasgourry