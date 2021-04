Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour ce premier épisode découverte desur Nintendo Switch (un jeu emprunt de l'esprit de, alliance entre jeu smartphone moderne et RPG old-school).: On démarre l'aventure avec la présentation deset notre choix parmi 9 d'entre eux, lade personnage et le tout début d'aventure déjà riche en rebondissements avec l'apparition d'un(sorte de Dragon Divin) et la découverte d'une grotte secrète où nous allons pouvoir apprendre à capturer deset ainsi parfaire notre- CHAPITRES:00:26​ Présentation du jeu et informations03:50​ Début de l’Histoire…06:40​ Création du Personnage08:51​ Réveil à l’Orphelinat13:27​ On sort enfin à l'extérieur...16:28​ VORTEX - Apparition d’un personnage mystérieux17:40​ Une étrange Comète approche…19:19​ Le Choix du STARTER!21:04​ FIRST FIGHT! (One shot)22:56​ Une Grotte secrète…23:42​ Le début de l’Exploration26:55​ Nos premiers Nexotraps27:24​ Découverte des créatures de la Zone et Capture à la Chaine!- Notre quête par la suite, nous aménera à découvrir d'avantage d'environnements extérieurs, chercher d'autres Nexomons sauvages, combattre des dresseurs en tout genre, découvrir les campements et une toute nouvelle île!------