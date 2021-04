/Épisode 4:





/Premier Épisode:

https://youtu.be/UOqZjkdvSz4



/Deuxième Épisode:

https://youtu.be/Dx_1SHXafeQ



/Troisième Épisode:

https://youtu.be/X_jJ7M5zt9k

Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour ce quatrième épisode découverte desur Nintendo Switch (un jeu emprunt de l'esprit: On débute par l'obtention de. Ayant acquis cette nouvelle tenue nous pouvons désormais nager en eau glacé, nous partons donc en direction du. En plongeant et explorant la grotte sous-marineva faire son apparition - Elle nous imposera un défi contre la bête chamaniqueà l'apparence d'Orque.Notre quête par la suite nous mènera à découvrir leson lore et ses nouveaux monstres bien plus dangereux!- CHAPITRES:00:24 Introduction03:14 Obtention de vêtements Chaud!06:06 Arrivé au Lac Gelée!07:04 L’ORACLE APPARAIT! (Combat contre la bête chamanique Akhlut)16:50 Découverte du PALAIS SOLAIRE!18:56 L’attaque des Lézards Viêt-cong!26:10 Revoilà Bex!28:31 Le Garde nous explique la suite…29:20 Un dernier combat pour la route (qui fait mal…)32:10 Éclosion d’OEUFS!- Dansnous allons découvrir plus en profondeur le temple solaire, tenter par la même occasion d'obtenir des nouveau monstres et voir ce que nous réserve la suite du jeu, en parallèle nous ferons une escale à la forteresse pour grossir les rangs de notre armée!------