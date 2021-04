/Épisode 3:





/Premier Épisode:

https://youtu.be/UOqZjkdvSz4

/Deuxième Épisode:

https://youtu.be/Dx_1SHXafeQ

Bonjour à tous et à toutes pour ce troisième épisode découverte desur Nintendo Switch, un jeu emprunt de l'esprit: On débute par le Combat des Dresseurs après avoir au-préalable éclot unpour la toute première fois en direct avec vous, puis nous partirons à la recherche dudu début d'aventure et une fois l'avoir trouvé et affronté (allons-nous pouvoir obtenir son oeuf?), nous continuerons notre route qui nous mènera à l'assault des- Une fois arrivé à son terme nous pourrons acquérir un nouvel objet qui nous permettra de nagé en eau gelé!!- Dansqui arrivera prochainement, nous irons au lac gelé, découvrir la déesse et ses pouvoirs magiques. Et, par la suite nous découvrirons un tout nouvel environnement avec pleins de nouveau monstres très------