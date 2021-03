IGN Japan 10/10

Destructoid 9/10

JVC 18/20

JeuxActu 17/20

Gamergen 17/20

Millenium 85%

Gamekult 8/10

IGNFrance 7/10

While the essential component of repeatedly hunting monsters remains the same, the action elements have been refined with the introduction of the Wirebug and Switch Skill systems, and even monsters from previous games offer a fresh hunting challenge. The new Rampage mode, where the player must battle multiple large monsters at once, offers a stunning balance of difficulty and variety.Like a lot of Monster Hunter games, I slowly started to get more and more acclimated to Rise until I hit a positive tipping point.Monster Hunter Rise est un excellent cru. Dans la continuité de son prédécesseur, il rend la chasse plus plaisante et accessible que jamais grâce à des nouveautés de gameplay qui viennent dynamiser l'expérience, de l'exploration aux combats face à ces monstres redoutables que l'on prend plaisir à affronter encore et encore. L'essence de la franchise reste intacte, avec cette formule redondante par nature qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui se montre si prenante une fois apprivoisée, que ce soit seul ou à plusieurs. Un titre qui a le potentiel de vous occuper durant des centaines d'heures, d'autant que Capcom compte vous y faire revenir régulièrement avec des ajouts de contenus gratuits.Même si Monster Hunter Rise prétend s'adresser à la fois aux nouveaux joueurs et aux habitués de la saga, ces derniers seront tout de même nettement plus à l'aise que les premiers avec cette aventure particulière. Du fait de ses menus parfois maladroits, de ses termes et concepts inutilement confus, et de son incitation permanente au farm, le jeu n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Mais si ces défauts ne vous rebutent pas, vous aurez alors la garantie de passer de très nombreuses et très agréables heures à chasser des monstres singuliers et toujours plus résistants. Les graphismes sont dans le haut du panier pour la console de Nintendo, tandis que les trois nouveautés majeures de cet épisode (Chumskys, Filoptères et Chevauchée de Wyverne) sont toutes vraiment bienvenues. Loin d'être un simple spin-off développé à la va-vite, Monster Hunter Rise peut réellement être considéré comme un épisode qui compte.Au final, il se pourrait bien que Capcom ait réalisé un fait d’arme avec ce Monster Hunter Rise. Le titre parvient sans problème à soutenir le regard de son grand frère et le surpasse sur certains points. Il faut avouer que la progression était facile, cet épisode repose sur l’ossature solide du précédent opus. De plus, la série souffre encore de nombreux problèmes qui mériteraient d’être corrigés pour améliorer considérablement l’expérience du jeu, nous pensons évidemment à tout ce qui est prise en main. Ce coup-ci, Capcom a choisi de s’attaquer à la dynamique des combats et nous devons avouer qu’il a fait mouche à de très nombreuses reprises. Plus direct et stratégique qu’auparavant, il y a de grandes chances pour que plus d’un chasseur trouve un nouveau terrain de jeu sur cet opus.Monster Hunter Rise propulse la licence vers de nouveaux sommets avec un gameplay meilleur que jamais, accompagné de graphismes et d'une direction artistique de grande qualité pour la Switch. C'est un réel plaisir d'explorer la carte à dos de monture, d'effectuer des manœuvres aériennes et de chasser des grands monstres, seul ou en groupe. Cela serait un jeu presque parfait si le contenu suivait, devoir attendre des mises à jour pour explorer le contenu de haut niveau ne sera en effet pas au goût de tout le monde. La patience peut donc être de mise.Monster Hunter Rise n’est ni la suite, ni le successeur de World. Ce nouvel épisode est bel et bien une nouvelle porte d’entrée vers la licence, une alternative. S’appuyant sur l’idée du jeu « fun et rapide, » inhérent à l’ADN de la Switch, le nouveau titre de Capcom se voit plus accessible que jamais pour les joueurs ayant toujours voulu se lancer dans la licence sans jamais franchir le pas. Si le jeu ne proposera peut-être pas de challenge suffisant pour les fans de la saga, il n’en demeure un jeu fun, défoulant, et techniquement au top pour la Switch. On regrettera cependant un multi brouillon et la nouvelle feature du jeu, le mode Calamité, clairement anecdotique. Même si nous sommes conscients que des ajouts arriveront régulièrement, nous restons tout de même sur notre faim post boss final avec le sentiment de scénario non terminé et l’absence totale de contenu post fin de jeu.