Demain nous aurons un Nintendo Direct à 16H00.Nous n'avonsavec tout ce que nous aurons durant l'événement ; sincèrement, ça fait du bien.Avec la présentation du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of time, tu as intérêt à avoir du lourd derrière.Je le sens bien, personnellement.En tout cas, entre l'arrivée récente de Orbitals, le sortie prochaine de Fire Emblem et donc les deux événements avec son lot d'exclusivités, la Switch 2 vit un bon mois ; pourvu que ça dure.