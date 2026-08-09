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J'attends encore plus le ND de demain pour cette raison
Demain nous aurons un Nintendo Direct à 16H00.



Nous n'avons pas de leak avec tout ce que nous aurons durant l'événement ; sincèrement, ça fait du bien.

Avec la présentation du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of time, tu as intérêt à avoir du lourd derrière.
Je le sens bien, personnellement.

En tout cas, entre l'arrivée récente de Orbitals, le sortie prochaine de Fire Emblem et donc les deux événements avec son lot d'exclusivités, la Switch 2 vit un bon mois ; pourvu que ça dure.


PS : article éphémère
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    posted the 09/08/2026 at 10:05 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    midomashakil posted the 09/08/2026 at 10:07 PM
    45 min
    44 min de merde
    1 min = teaser du mario galaxy 3
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