Resident Evil Requiem Physical vs Digital selon les regions (via Christopher Dring)• US - 22% Physical / 78% Digital• Japan - 51% Physical / 49% Digital• France - 55% Physical / 45% Digital• UK - 40% Physical / 60% Digital• Australia - 43% Physical / 57% DigitalLa France, ce pays de resistantsEt après ça te sort que le physique ne représente que 10%.