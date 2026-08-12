Resident Evil Requiem Physical vs Digital selon les regions (via Christopher Dring)
• US - 22% Physical / 78% Digital
• Japan - 51% Physical / 49% Digital
• France - 55% Physical / 45% Digital
• UK - 40% Physical / 60% Digital
• Australia - 43% Physical / 57% Digital
La France, ce pays de resistants
Et après ça te sort que le physique ne représente que 10%.
En tout cas aux USA (aka le plus gros marché du jv), ca ne represente que 20%
Car si c'est vrai, c'est un mega sketch et une honte les chiffres de Sony.
Après les jeux Capcom sont très souvent bradés en demat sur PC
Les ventes pc sont elle prise en compte?
Non parce que c'est facile de truqué des chiffres, en changeant juste des paramètres.
Par exemple dans le top uk , il précise le pourcentage de chaque version, la versions pc de requiem est largement majoritaire....et chacun sait que sur pc y a pas de physique......
Alors on attends le même traitement pour tous les jeux sortie depuis 2020. On se base pas sur 1 titre pour déterminer une tendance.....
Serait interessant d'avoir les chiffres pour les RE plus anciens déjà installés
Non parce que c'est facile de truqué des chiffres, en changeant juste des paramètres
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Effectivement? C’est ce que Sony a fait en n’enlevant pas de la comparaison les jeux non sorti en physique
J’ai d’ailleurs acheté le miens d’occasion car introuvable ailleurs.
Rien qu’un exemple, la version physique du fameux RE9 a été en rupture de stock dans de nombreux endroits. Cela prouve d’une part qu’il y a encore une véritable demande. Mais le pire dans tout cela c’est qu’il est presque certain que Capcom a volontairement organisé cette pénurie en produisant sciemment une quantité insuffisante de boîtes par rapport à la demande. Alors c’est facile après de faire passer le démat’ pour inévitable quand on manipule tout pour le rendre inévitable…
Réveille-toi. Arrête de défendre des boites qui veulent te plumer.
Alors que pour beaucoup c'est un débat d'hypocrite vu que pour beaucoup vous vous gavez de jeu dema en promotion sur tout les stores et que vous trouvez les propositions du genre gamepass extraordinaire et avez râlé quand ça a augmenté.
Ça veut bien dire que vous êtes la cible et le consommateur, et que vous avez scellé votre avenir vidéoludique depuis pas mal de temps.
Je ne suis pas consommateur de dema et pourtant j'en ai quand même comme certain jeux Wii comme world of goo et lost wind, ou bien sûr Wii U avec Duck tales qui n'a pas eu de physique chez nous ou Pikmin 3 mais que j'ai eu gratuit par Nintendo avec mes points ou encore sur switch avec worms, compile Capcom beath them all, le nba jam ou bien sur Switch 2 avec la compile gkc Resident evil, bon lui je pourrais revendre.
Les studio nous y poussent en ne proposant pas le jeu en physique ou avec de petit tirage sans réassort.
Nintendo à travers pokopia et tecmo a testé votre caractère de consommateur et feront aussi du GKC pour ses jeux qui en auront besoin pour un gros stockage et une vitesse de transfert élevée.
Si les constructeurs veulent vraiment garder du physique il va falloir un support haute densité de stockage à faible coût et à haut taux de transfert, sinon il n'y aura plus de physique et surtout des constructeurs qui nous vendront des jeux au prix fort limité dans le temps.
Ah certains ont déjà commencé cette pratique.
Si tu veux absolument du physique, va le réservé en boutique et tu l'aura.
Capcom square Enix on rien a gagner a mentir.
Sony lui a un intérêt économique. Vu que le nombre de bluray produit diminue d'année en année, il on une usine a transformer.
Tu dit que je suis lent, si tu veux, mais je suis passé au full démat depuis plus de 10 ans, donc je dirais que je suis pas lent mais au contraire je suis en avance.
Maintenant si vous voulez rester dans le passé...regarde kodack qui est rester au bonne vieille pellicule, pensant que les gens continuerais a devellopé les pellicule dans les boutique kodack ....
Si tu prend pas le futur en marche tu fera partis du passé.
Comme les film en buray, les dvd reste largement leaders. En même temps moins chère que les bluray....
Pour ne pas changer
Sony ce gros mythomane
Et après ça ose parler de 90% de ventes démat
Que les gens/joueurs se réveillent et se rebellent bon sang !!
Capcom, tu peux aller brûler , d’ailleurs je vais annuler ma pré-commande d’Onimusha dès que je termine ce message, j’y jouerai en occaz comme pour Wolverine !
Capcom, tu ne m’en voudras pas mais tout comme Sony, je n’aime pas trop que l’on me prenne pour un con
J’espère pour toi que, comme Resident Evil Requiem et Pragmata, tu as mis un stock faible de la version physique pour me/nous piéger et forcer la préco Day One mais tant pis, je prends le risque
La vérité triomphera et le retour de bâton karmique aura lieu un jour, j’en reste persuadé
SONY et CAPCOM faut choper d’occasion, qu’ils se faire foutre ces margoulins.
A ce jeu là tout le monde même les pro physique trafique les chiffre
Parce que bon sortir un jeu en mode random sans contexte c'est pas non plus la meilleur idée du siècle
Je surveille les autres éditeurs avec une certaine impatience
Et j’attends surtout de savoir qui va oser en 2027, faire en 2ème, le même coup de pute de Rockstar, c’est à dire la fausse version physique uniquement en code in the box
Je préviens d’avance: Square-Enix, n’avise pas à faire ça avec la 3ème partie de FF7 sinon... je ne donne pas cher de sa peau !
On connaît la suite.
La seule comparaison qui serait pertinente serait de comparer les parts pour un seul jeu plateforme par plateforme et là on arriverait à un score bien supérieur pour le physique sur PS5 car débarrassé du biais steam (et du quasi biais xbox)
Les chiffres PC n'ont rien à faire dans l'équation car la sortie physique est inexistante.
On en reparle en Septembre si vous tous ici, êtes capable de faire le fameux blackout
Au passage 500K en pétition c'est caca, dont ou sont les millions de joueurs qui se mobilisent pour le physique ????
« En tout cas aux USA (aka le plus gros marché du jv), ca ne represente que 20% »
Les États-Unis, en terme de population, c'est plus de 300 millions d'habitants. Si en pourcentage, 22% (au vu des chiffres donnés ici) est bien inférieur comparativement à 78%, faut quand même garder à l'esprit ce que représente ces pourcentages en terme quantitatif.
Les pourcentages, c'est pratique pour communiquer, mais ils sont par nature assez obscurs, car à côté, comparativement j'entends, la France qui est moite moite, ce serait quoi... toujours 50/50, grossomodo, car on parle pourcentages et pas chiffres ; et pour autant, la France, ce n'est pas 300 millions d'habitant ou plus.
cyr
« Maintenant si vous voulez rester dans le passé... »
T'es juste un gars, mec, pas une entreprise. Si les gens veulent rester sur ce qu'ils connaissent et préfèrent, ce n'est pas un mal. Quel avantage tu as, toi, en tant qu'individu, de dire :
" Si tu prend pas le futur en marche tu fera partis du passé. " après avoir dit :
" je suis passé au full démat depuis plus de 10 ans, donc je dirais que je suis pas lent mais au contraire je suis en avance. " Je comprend pas, t'es en avance sur quoi, ta façon de consommer ?
Oui, mais et alors ? à toi ça t'apporte rien, sauf de l'espace, et le confort de pas avoir à te lever pour changer de jeu.
À part, donc, répondre présent aux tentatives de certains acteurs qui ont cherchés et souhaitent changer en profondeur les habitudes de consommations des joueurs pour leurs propres intérêts (des intérêts financiers, donc), toi, ton intérêt pour parler comme eux alors que t'es juste un joueur comme il y en a des millions, il est où, en faite ?
icebergbrulant
En omettant la disparition des jeux en terme représentatif, en magasin, donc, tous les éditeurs auraient intérêt, économiquement parlant, à ce que le marché physique du jeu vidéo disparaisse. Certains le disent et communiquent dessus, c'est regrettable mais c'est comme ça, et y'en a d'autres qui sont plus d'intelligents et qui l'ouvrent moins, voire pas du tout.
Mais la réalité est celle-ci qu'en passant par le marché numérique seulement, tous les éditeurs pourraient faire à leur guise, car ils seraient les seuls à décider du prix de leurs jeux à la vente.
Néanmoins, je comprend l'état d'esprit.
Sinon pour ce qui est de Final Fantasy VII partie 3, ce sera pas une grande perte si ils cherchent à réitérer comme avec Reunion où les développeurs nous poussent littéralement à ne pas vouloir progresser dans l'aventure où l'on passe notre temps à courir derrière les hommes en noir sans que cela jamais beaucoup plus intéressant que ça, si la chose peut être dite comme intéressante xD.
Bah ça montre aussi que même avec le PC, le physique résiste, sauf aux US.
imaginons deux restaurants qui servent le même nombre de clients, un des deux propose en dessert une tarte ou un clafouti, et le second ne propose que le clafouti, est ce qu'à la fin de la journée on peut déduire que la majorité des gens préfèrent le clafouti à la tarte ?
Ils font forcément trouvé des excuse ( déjà qu'il y en a avant la sortie ) du style ' Oui mais c'est pas parce que c'est du demat que je vais pas le prendre
Ou mais c'est GTA c'est une exception
la même excuse que 'Nan mais flemme aujourd'hui je le ferais demain '
ioda
GTA VI peut sortir seulement en IMAX 70mm cloud demat, personne va dire non c'est devenu limite un giga événement culturel. Prendre cet exemple n'est pas vraiment raisonnable pour moi
C'est exactement ça les 10% c'est sur leur revenue à l'année au total mais des gens arrive pas a le comprendre
Les ventes de jeux dématérialisés day one vont baisser, qui dit mauvaise vente, dit concord pour Sony .
Vivement des fermetures pour faire réagir.