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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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guiguif
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Resident Evil Requiem : Les chiffres du Physique VS Demat


Resident Evil Requiem Physical vs Digital selon les regions (via Christopher Dring)

• US - 22% Physical / 78% Digital
• Japan - 51% Physical / 49% Digital
• France - 55% Physical / 45% Digital
• UK - 40% Physical / 60% Digital
• Australia - 43% Physical / 57% Digital

La France, ce pays de resistants
Et après ça te sort que le physique ne représente que 10%.
https://x.com/Genki_JPN/status/2087536548451664280
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    posted the 08/12/2026 at 01:54 PM by guiguif
    comments (53)
    hyoga57 posted the 08/12/2026 at 01:57 PM
    Bah depuis le début on sait tous que Sony et les autres ont balancé des chiffres mensongers.
    zekk posted the 08/12/2026 at 01:59 PM
    hyoga57
    giru posted the 08/12/2026 at 01:59 PM
    Surtout que Requiem a eu pas mal de pénuries à ses débuts, ce qui a largement du influencer la part du numérique.
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 02:00 PM
    Et après ça te sort que le physique ne représente que 10%


    En tout cas aux USA (aka le plus gros marché du jv), ca ne represente que 20%
    taiko posted the 08/12/2026 at 02:05 PM
    Ça sort d'où ces chiffres?
    Car si c'est vrai, c'est un mega sketch et une honte les chiffres de Sony.
    mibugishiden posted the 08/12/2026 at 02:05 PM
    C'est des mythos quand ils disent que ca represente 10% des ventes le physique, ou alors ils comptent toute forme de microtransaction digitale comme une vente demat et la c'est sur l'arnaque est belle.
    xynot posted the 08/12/2026 at 02:11 PM
    Surtout que le jeu avait peut de stocks physiques au début, des gens l'ont pris en démat par dépit.
    shinz0 posted the 08/12/2026 at 02:13 PM
    mibugishiden 10% ça me paraît tellement peu
    Après les jeux Capcom sont très souvent bradés en demat sur PC
    cyr posted the 08/12/2026 at 02:19 PM
    Source ?

    Les ventes pc sont elle prise en compte?
    Non parce que c'est facile de truqué des chiffres, en changeant juste des paramètres.

    Par exemple dans le top uk , il précise le pourcentage de chaque version, la versions pc de requiem est largement majoritaire....et chacun sait que sur pc y a pas de physique......
    cyr posted the 08/12/2026 at 02:22 PM
    OK, j'ai regarder le Christopher qui il étais. Donc le monsieur est plus au courant que capcom lui même ? Et bien..

    Alors on attends le même traitement pour tous les jeux sortie depuis 2020. On se base pas sur 1 titre pour déterminer une tendance.....
    syoshu posted the 08/12/2026 at 02:23 PM
    mibugishiden faut quand meme nuancer avec les jeux Capcom, car ils se cendent peut etre équitablement entre physique et demat au debut, mais sur le long termes (surtout avec les promo) j'ai l'impression que le demat depasse largement le physique.

    Serait interessant d'avoir les chiffres pour les RE plus anciens déjà installés
    amario posted the 08/12/2026 at 02:26 PM
    Les anglosaxophoniste
    romgamer6859 posted the 08/12/2026 at 02:33 PM
    Enlève les prix de lancement et je suis sûr que ce sera comme partout ailleurs ?
    marchand2sable posted the 08/12/2026 at 02:40 PM
    Je fais partie des héros avec ma lenticulaire edition dans ma ludo.
    zekk posted the 08/12/2026 at 02:50 PM
    cyr [g]
    Non parce que c'est facile de truqué des chiffres, en changeant juste des paramètres
    [/g
    Effectivement? C’est ce que Sony a fait en n’enlevant pas de la comparaison les jeux non sorti en physique
    walterwhite posted the 08/12/2026 at 02:52 PM
    Et le tout avec des pénuries

    J’ai d’ailleurs acheté le miens d’occasion car introuvable ailleurs.
    grundbeld posted the 08/12/2026 at 02:56 PM
    cyr Disons que le monsieur va moins tenter de t’entuber que Capcom en fait. Mais ça visiblement tu ne l’as toujours pas compris. C’est dingue parce que non seulement tu es lent mais en plus tu défends bec et ongles des compagnies qui se donnent actuellement le mot pour te pourrir le plus possible tes droits en tant que consommateur.

    Rien qu’un exemple, la version physique du fameux RE9 a été en rupture de stock dans de nombreux endroits. Cela prouve d’une part qu’il y a encore une véritable demande. Mais le pire dans tout cela c’est qu’il est presque certain que Capcom a volontairement organisé cette pénurie en produisant sciemment une quantité insuffisante de boîtes par rapport à la demande. Alors c’est facile après de faire passer le démat’ pour inévitable quand on manipule tout pour le rendre inévitable…

    Réveille-toi. Arrête de défendre des boites qui veulent te plumer.
    kidicarus posted the 08/12/2026 at 03:10 PM
    Pourquoi se prendre la tête entre le physique et le dématérialisé?
    Alors que pour beaucoup c'est un débat d'hypocrite vu que pour beaucoup vous vous gavez de jeu dema en promotion sur tout les stores et que vous trouvez les propositions du genre gamepass extraordinaire et avez râlé quand ça a augmenté.
    Ça veut bien dire que vous êtes la cible et le consommateur, et que vous avez scellé votre avenir vidéoludique depuis pas mal de temps.


    Je ne suis pas consommateur de dema et pourtant j'en ai quand même comme certain jeux Wii comme world of goo et lost wind, ou bien sûr Wii U avec Duck tales qui n'a pas eu de physique chez nous ou Pikmin 3 mais que j'ai eu gratuit par Nintendo avec mes points ou encore sur switch avec worms, compile Capcom beath them all, le nba jam ou bien sur Switch 2 avec la compile gkc Resident evil, bon lui je pourrais revendre.

    Les studio nous y poussent en ne proposant pas le jeu en physique ou avec de petit tirage sans réassort.
    Nintendo à travers pokopia et tecmo a testé votre caractère de consommateur et feront aussi du GKC pour ses jeux qui en auront besoin pour un gros stockage et une vitesse de transfert élevée.

    Si les constructeurs veulent vraiment garder du physique il va falloir un support haute densité de stockage à faible coût et à haut taux de transfert, sinon il n'y aura plus de physique et surtout des constructeurs qui nous vendront des jeux au prix fort limité dans le temps.

    Ah certains ont déjà commencé cette pratique.
    cyr posted the 08/12/2026 at 03:12 PM
    grundbeld tous ceux qui on voulu re9 en physique et qui l'avaient réservé l'on du.

    Si tu veux absolument du physique, va le réservé en boutique et tu l'aura.

    Capcom square Enix on rien a gagner a mentir.
    Sony lui a un intérêt économique. Vu que le nombre de bluray produit diminue d'année en année, il on une usine a transformer.

    Tu dit que je suis lent, si tu veux, mais je suis passé au full démat depuis plus de 10 ans, donc je dirais que je suis pas lent mais au contraire je suis en avance.

    Maintenant si vous voulez rester dans le passé...regarde kodack qui est rester au bonne vieille pellicule, pensant que les gens continuerais a devellopé les pellicule dans les boutique kodack ....
    Si tu prend pas le futur en marche tu fera partis du passé.


    Comme les film en buray, les dvd reste largement leaders. En même temps moins chère que les bluray....
    ioda posted the 08/12/2026 at 03:17 PM
    Dring c'est pas le gars qui s'est fait critiqué sur Reddit concernant une information de 2025 sur la rentabilité de Game Pass qu'il avait ensuite corrigée en précisant qu'il s'était appuyé sur des informations anciennes
    ducknsexe posted the 08/12/2026 at 03:25 PM
    Sony le gros Trafiquant des données depuis son apparition.
    guiguif posted the 08/12/2026 at 03:31 PM
    ioda Vu les dernières infos, faut croire qu'il avait raison.
    kikoo31 posted the 08/12/2026 at 03:34 PM
    Merci les US encore une fois ,les gros fouteurs de merde
    Pour ne pas changer
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 03:47 PM
    ducknsexe Ca trafique les chiffres de la PS2, ca trafique les chiffres du démat

    Sony ce gros mythomane
    hyoga57 posted the 08/12/2026 at 04:00 PM
    aeris201 Tout le monde trafique les chiffres, même ta boîte chérie que tu pompe H24.
    icebergbrulant posted the 08/12/2026 at 04:11 PM
    Et voilà la vérité !

    Et après ça ose parler de 90% de ventes démat
    Que les gens/joueurs se réveillent et se rebellent bon sang !!

    Capcom, tu peux aller brûler , d’ailleurs je vais annuler ma pré-commande d’Onimusha dès que je termine ce message, j’y jouerai en occaz comme pour Wolverine !

    Capcom, tu ne m’en voudras pas mais tout comme Sony, je n’aime pas trop que l’on me prenne pour un con

    J’espère pour toi que, comme Resident Evil Requiem et Pragmata, tu as mis un stock faible de la version physique pour me/nous piéger et forcer la préco Day One mais tant pis, je prends le risque

    La vérité triomphera et le retour de bâton karmique aura lieu un jour, j’en reste persuadé
    walterwhite posted the 08/12/2026 at 04:16 PM
    icebergbrulant

    SONY et CAPCOM faut choper d’occasion, qu’ils se faire foutre ces margoulins.
    triplewater posted the 08/12/2026 at 04:17 PM
    hyoga57

    A ce jeu là tout le monde même les pro physique trafique les chiffre

    Parce que bon sortir un jeu en mode random sans contexte c'est pas non plus la meilleur idée du siècle
    icebergbrulant posted the 08/12/2026 at 04:23 PM
    walterwhite
    Je surveille les autres éditeurs avec une certaine impatience

    Et j’attends surtout de savoir qui va oser en 2027, faire en 2ème, le même coup de pute de Rockstar, c’est à dire la fausse version physique uniquement en code in the box

    Je préviens d’avance: Square-Enix, n’avise pas à faire ça avec la 3ème partie de FF7 sinon... je ne donne pas cher de sa peau !
    tripy73 posted the 08/12/2026 at 04:35 PM
    Merci bien pour ce partage qui fait plaisir à lire et qui ne fait que confirmer les bullshit des autres bâtards d'éditeurs, tu m'étonnes qu’ils ne veulent pas balancer les vrais chiffres, ça ferait s'effondrer instantanément tout leur narratif de merde...
    natedrake posted the 08/12/2026 at 04:41 PM
    hyoga57 Laisse-le, pour lui, Nintendo n'a AUCUN défaut, tout est parfait chez papa big N. D'ailleurs, c'est le seul mec qui était persuadé que Nintendo n'augmenterait JAMAIS le prix de la Switch 2 en se moquant des deux autres constructeurs.

    On connaît la suite.
    stardustx posted the 08/12/2026 at 04:43 PM
    Même en comparant les chiffres d'un seul jeu ça reste biaisé en faveur du démat vu que ça inclus les chiffres PC

    La seule comparaison qui serait pertinente serait de comparer les parts pour un seul jeu plateforme par plateforme et là on arriverait à un score bien supérieur pour le physique sur PS5 car débarrassé du biais steam (et du quasi biais xbox)

    Les chiffres PC n'ont rien à faire dans l'équation car la sortie physique est inexistante.
    ravyxxs posted the 08/12/2026 at 04:44 PM
    On va voir si vous et les autres envoyer un message bien violent de la part des Anonymous ce mois ci ou si ça se limite à commenter mais derrière joue les hypocrites.

    On en reparle en Septembre si vous tous ici, êtes capable de faire le fameux blackout

    Au passage 500K en pétition c'est caca, dont ou sont les millions de joueurs qui se mobilisent pour le physique ????
    aros posted the 08/12/2026 at 04:50 PM
    aeris201
    « En tout cas aux USA (aka le plus gros marché du jv), ca ne represente que 20% »
    Les États-Unis, en terme de population, c'est plus de 300 millions d'habitants. Si en pourcentage, 22% (au vu des chiffres donnés ici) est bien inférieur comparativement à 78%, faut quand même garder à l'esprit ce que représente ces pourcentages en terme quantitatif.
    Les pourcentages, c'est pratique pour communiquer, mais ils sont par nature assez obscurs, car à côté, comparativement j'entends, la France qui est moite moite, ce serait quoi... toujours 50/50, grossomodo, car on parle pourcentages et pas chiffres ; et pour autant, la France, ce n'est pas 300 millions d'habitant ou plus.

    cyr
    « Maintenant si vous voulez rester dans le passé... »
    T'es juste un gars, mec, pas une entreprise. Si les gens veulent rester sur ce qu'ils connaissent et préfèrent, ce n'est pas un mal. Quel avantage tu as, toi, en tant qu'individu, de dire :
    " Si tu prend pas le futur en marche tu fera partis du passé. " après avoir dit :
    " je suis passé au full démat depuis plus de 10 ans, donc je dirais que je suis pas lent mais au contraire je suis en avance. " Je comprend pas, t'es en avance sur quoi, ta façon de consommer ?

    Oui, mais et alors ? à toi ça t'apporte rien, sauf de l'espace, et le confort de pas avoir à te lever pour changer de jeu.

    À part, donc, répondre présent aux tentatives de certains acteurs qui ont cherchés et souhaitent changer en profondeur les habitudes de consommations des joueurs pour leurs propres intérêts (des intérêts financiers, donc), toi, ton intérêt pour parler comme eux alors que t'es juste un joueur comme il y en a des millions, il est où, en faite ?

    icebergbrulant
    En omettant la disparition des jeux en terme représentatif, en magasin, donc, tous les éditeurs auraient intérêt, économiquement parlant, à ce que le marché physique du jeu vidéo disparaisse. Certains le disent et communiquent dessus, c'est regrettable mais c'est comme ça, et y'en a d'autres qui sont plus d'intelligents et qui l'ouvrent moins, voire pas du tout.
    Mais la réalité est celle-ci qu'en passant par le marché numérique seulement, tous les éditeurs pourraient faire à leur guise, car ils seraient les seuls à décider du prix de leurs jeux à la vente.

    Néanmoins, je comprend l'état d'esprit.

    Sinon pour ce qui est de Final Fantasy VII partie 3, ce sera pas une grande perte si ils cherchent à réitérer comme avec Reunion où les développeurs nous poussent littéralement à ne pas vouloir progresser dans l'aventure où l'on passe notre temps à courir derrière les hommes en noir sans que cela jamais beaucoup plus intéressant que ça, si la chose peut être dite comme intéressante xD.
    guiguif posted the 08/12/2026 at 04:51 PM
    stardustx Les chiffres PC n'ont rien à faire dans l'équation car la sortie physique est inexistante.
    Bah ça montre aussi que même avec le PC, le physique résiste, sauf aux US.
    momotaros posted the 08/12/2026 at 04:59 PM
    On est très loin des 10% que certains annoncent.
    5120x2880 posted the 08/12/2026 at 05:04 PM
    Les français si on les forces un peu ils acceptent tout au final, même de signer un papelar pour demander l’autorisation de sortir de chez eux
    stardustx posted the 08/12/2026 at 05:06 PM
    guiguif la dessus je suis tout à fait d'accord, ça reste impressionnant dans ce contexte, mais du coup imagine le chiffre qu'on aurait en comparant uniquement les plateformes sur lesquelles le jeu est sorti en physique ou encore mieux juste la PS5, ça en refroidirait quelques uns

    imaginons deux restaurants qui servent le même nombre de clients, un des deux propose en dessert une tarte ou un clafouti, et le second ne propose que le clafouti, est ce qu'à la fin de la journée on peut déduire que la majorité des gens préfèrent le clafouti à la tarte ?
    ioda posted the 08/12/2026 at 05:07 PM
    Vivement novembre-Décembre et certains ici qui joueront à leur GTA6 "hey mais on me l'a offert à Noël, hey c'est un cadeau de la famille pour mon annif, ho le code il est tombé comme ca de mon paquet miel pops/chocapics comme à l'époque de Alone in the Dark 4 et heart of Madness"
    walterwhite posted the 08/12/2026 at 06:19 PM
    ioda GTA 6, un seul et unique jeu qui sort tous les 10 ans. Faites pas chier à tout ramener à cette sortie. Ni SONY, ni Capcom, ni aucun autre éditeur n’a le pouvoir de faire ce que Rockstar peut faire avec son GTA.
    triplewater posted the 08/12/2026 at 06:25 PM
    ioda

    Ils font forcément trouvé des excuse ( déjà qu'il y en a avant la sortie ) du style ' Oui mais c'est pas parce que c'est du demat que je vais pas le prendre
    Ou mais c'est GTA c'est une exception
    la même excuse que 'Nan mais flemme aujourd'hui je le ferais demain '
    snave posted the 08/12/2026 at 06:28 PM
    Je pense que les 10-20% en physique parlent de manière générale, se baser que sur un seul jeu ne vaut rien. Donc le 20% physique et 80% Démat sur l'ensemble des jeux moi j'y crois.
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 06:31 PM
    ioda Tes propos sont cruels mais tres juste
    wickette posted the 08/12/2026 at 06:50 PM
    5-10% mon oeil oui

    ioda
    GTA VI peut sortir seulement en IMAX 70mm cloud demat, personne va dire non c'est devenu limite un giga événement culturel. Prendre cet exemple n'est pas vraiment raisonnable pour moi
    dooku posted the 08/12/2026 at 06:50 PM
    Et oui, ils mentent, sans parler des pénuries de physique à la sortie. Mais bon il paraît que Capcom ils sont contents de passer en demat avec leurs remakes déguisés #provocjebremetsunepiecedanslamachine wanda
    cidkageno posted the 08/12/2026 at 06:52 PM
    natedrake Ouais fin pour l'instant y'a toujours eu zero augmentation de la Switch 2 en France contrairement aux 2 autres.
    docteurdeggman posted the 08/12/2026 at 06:56 PM
    Qu’ils continuent à croire que leurs licences ont le pouvoir de GTA. La chute n’en sera que plus belle
    triplewater posted the 08/12/2026 at 07:20 PM
    snave

    C'est exactement ça les 10% c'est sur leur revenue à l'année au total mais des gens arrive pas a le comprendre
    jackfrost posted the 08/12/2026 at 07:53 PM
    Le jeu était à 50€ à sa sortie, en demat il était largement au dessus.

    Les ventes de jeux dématérialisés day one vont baisser, qui dit mauvaise vente, dit concord pour Sony .

    Vivement des fermetures pour faire réagir.
    patrickleclairvoyant posted the 08/12/2026 at 10:31 PM
    Tout le monde sait
    kalas28 posted the 08/12/2026 at 10:48 PM
    donc on prends un seul jeu et on en fais une généralité? on se demande qui veut manipuler qui

    hyoga57 posted the 08/12/2026 at 11:50 PM
    walterwhite icebergbrulant Square Enix ont également dit de même, pareil pour Take Two. On ne va pas les louper ces sales merdes.
    burningcrimson posted the 08/13/2026 at 12:19 AM
    Putain Guiguif j ai failli pas voir ton article a cause du spam de la fleuriste
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