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Yoshi and the Mysterious Book
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name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
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nicolasgourry
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[NS2] Yoshi and the Mysterious Book / Demo


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Jdg 8,5/10 ActuGaming 8/10 IGNFrance 8/10
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Demo dispo
Site de Nintendo
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    hypermario, kevinmccallisterrr
    posted the 07/08/2026 at 05:05 PM by nicolasgourry
    comments (18)
    riddler posted the 07/08/2026 at 05:11 PM
    Cool!
    ratchet posted the 07/08/2026 at 05:47 PM
    Trop enfantin pour moi, pas pris du coup.
    oreillesal posted the 07/08/2026 at 05:50 PM
    Faut-il un abonnement Premium+ pour pouvoir jouer à cette démo comme sur l'écosystème Sony?
    djfab posted the 07/08/2026 at 05:51 PM
    Je le fais en ce moment, il est vraiment très bon, très frais avec plein d'idées. Ils ont bien fait evoluer la licence !
    akinen posted the 07/08/2026 at 06:02 PM
    J’ai pas trouvé la demo
    nicolasgourry posted the 07/08/2026 at 06:09 PM
    akinen le message a disparu sur le site de Nintendo !
    judebox posted the 07/08/2026 at 06:15 PM
    Dommage qu’elle ne soit pas sortie avant, je n’aurai pas acheté le jeu…
    narustorm posted the 07/08/2026 at 06:16 PM
    J'espère que la démo va faire vendre le jeu, parceque vraiment il le mérite !
    judebox posted the 07/08/2026 at 06:17 PM
    Mouais, Yoshi est tombé bien bas avec ce jeu…
    gally099 posted the 07/08/2026 at 06:24 PM
    excellent jeu ! Le meilleur yoshi depuis yoshi 64 !
    lark78 posted the 07/08/2026 at 07:37 PM
    Il est génial ce jeu, je m'éclate aussi bien seul qu'avec les enfants. Et il est bien moins evident qu'il n'y parait surtout pour le 100%
    hebuspsa posted the 07/08/2026 at 07:57 PM
    Elle est où la démo???? Perso j’ai rien trouvé sur le E-shop
    nicolasgourry posted the 07/08/2026 at 08:45 PM
    hebuspsa je pense qu'il y a eu un soucis, mais ça devrait arriver
    hypermario posted the 07/08/2026 at 08:51 PM
    Excelent jeu !! Je le fait actuellement et avec parcimonie. Je ne pense pas que se soit un jeu a fire en ligne droite, au contraire, il propose tellement d'idee de gamplay qu'il faut prendre sont temps.
    Une Enorme réussite de mon coté.
    badeuh posted the 07/08/2026 at 09:27 PM
    Je m'approche du 100%, et sans être mon Yoshi préféré (qui est celui de la Wii U), c'est solide.
    Passé le monde 10, le jeu prend une autre dimension par contre techniquement c'est pas la folie.

    Ma fille est trop jeune mais dans quelques années ça sera un jeu parfait pour débuter le jeuxvidéo.
    kidicarus posted the 07/09/2026 at 07:02 AM
    oreillesal non, tu télécharges et tu joues.
    nicolasgourry posted the 07/09/2026 at 07:28 AM
    akinen hebuspsa elle a du arriver, le nouveau lien de mon article indique que l'on peut télécharger la démo.
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