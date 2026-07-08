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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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Yoshi and the Mysterious Book
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
plates-formes
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hypermario
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kevinmccallisterrr
posted the 07/08/2026 at 05:05 PM by
nicolasgourry
comments (
18
)
riddler
posted
the 07/08/2026 at 05:11 PM
Cool!
ratchet
posted
the 07/08/2026 at 05:47 PM
Trop enfantin pour moi, pas pris du coup.
oreillesal
posted
the 07/08/2026 at 05:50 PM
Faut-il un abonnement Premium+ pour pouvoir jouer à cette démo comme sur l'écosystème Sony?
djfab
posted
the 07/08/2026 at 05:51 PM
Je le fais en ce moment, il est vraiment très bon, très frais avec plein d'idées. Ils ont bien fait evoluer la licence !
akinen
posted
the 07/08/2026 at 06:02 PM
J’ai pas trouvé la demo
nicolasgourry
posted
the 07/08/2026 at 06:09 PM
akinen
le message a disparu sur le site de Nintendo !
judebox
posted
the 07/08/2026 at 06:15 PM
Dommage qu’elle ne soit pas sortie avant, je n’aurai pas acheté le jeu…
narustorm
posted
the 07/08/2026 at 06:16 PM
J'espère que la démo va faire vendre le jeu, parceque vraiment il le mérite !
judebox
posted
the 07/08/2026 at 06:17 PM
Mouais, Yoshi est tombé bien bas avec ce jeu…
gally099
posted
the 07/08/2026 at 06:24 PM
excellent jeu ! Le meilleur yoshi depuis yoshi 64 !
lark78
posted
the 07/08/2026 at 07:37 PM
Il est génial ce jeu, je m'éclate aussi bien seul qu'avec les enfants. Et il est bien moins evident qu'il n'y parait surtout pour le 100%
hebuspsa
posted
the 07/08/2026 at 07:57 PM
Elle est où la démo???? Perso j’ai rien trouvé sur le E-shop
nicolasgourry
posted
the 07/08/2026 at 08:45 PM
hebuspsa
je pense qu'il y a eu un soucis, mais ça devrait arriver
hypermario
posted
the 07/08/2026 at 08:51 PM
Excelent jeu !! Je le fait actuellement et avec parcimonie. Je ne pense pas que se soit un jeu a fire en ligne droite, au contraire, il propose tellement d'idee de gamplay qu'il faut prendre sont temps.
Une Enorme réussite de mon coté.
badeuh
posted
the 07/08/2026 at 09:27 PM
Je m'approche du 100%, et sans être mon Yoshi préféré (qui est celui de la Wii U), c'est solide.
Passé le monde 10, le jeu prend une autre dimension par contre techniquement c'est pas la folie.
Ma fille est trop jeune mais dans quelques années ça sera un jeu parfait pour débuter le jeuxvidéo.
kidicarus
posted
the 07/09/2026 at 07:02 AM
oreillesal
non, tu télécharges et tu joues.
nicolasgourry
posted
the 07/09/2026 at 07:28 AM
akinen
hebuspsa
elle a du arriver, le nouveau lien de mon article indique que l'on peut télécharger la démo.
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Une Enorme réussite de mon coté.
Passé le monde 10, le jeu prend une autre dimension par contre techniquement c'est pas la folie.
Ma fille est trop jeune mais dans quelques années ça sera un jeu parfait pour débuter le jeuxvidéo.