Fil d'actualité de Circana sur les faits marquants du marché américain des jeux vidéo en mai 2026 : *007 First Light* et la Nintendo Switch 2 stimulent une croissance de 3 % des dépenses en jeux vidéo aux États-Unis en mai 2026.Dépenses totales liées aux jeux vidéo aux États-Unis en mai 2026 – Les dépenses en jeux vidéo aux États-Unis ont atteint 4,2 milliards de dollars en mai 2026, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Le cumul des dépenses depuis le début de l'année s'élevait à 23,0 milliards de dollars à la fin du mois de mai, en progression de 4 % par rapport à 2025.Jeu : En mai 2026, les dépenses en matériel ont augmenté de 38 % sur un an pour atteindre 249 millions de dollars. La Nintendo Switch 2 a compensé une chute de 43 % des dépenses liées à la PlayStation 5 (ainsi qu'un recul de 58 % du volume des ventes), conséquence de récentes hausses de prix. Les dépenses en matériel Xbox Series ont progressé de 7 % par rapport à l'année précédente, tandis que le volume des ventes a baissé de 12 %.Console : La Nintendo Switch 2 a de nouveau été la plateforme matérielle la plus vendue, tant en volume qu'en valeur, au mois de mai ainsi que sur l'ensemble de l'année 2026 à ce jour, la PlayStation 5 se classant deuxième selon ces deux critères et sur ces deux périodes.Console : La Nintendo Switch 2 a achevé ses douze premiers mois de commercialisation avec un parc installé de 5,9 millions d'unités aux États-Unis.; seul le résultat de la Game Boy Advance, avec 6,5 millions d'unités, dépasse ce chiffre.Console : Les ventes d'unités de matériel PlayStation sont tombées à leur niveau le plus bas pour un mois de mai depuis mai 2000, tandis que les ventes d'unités de matériel Xbox ont atteint leur plus bas niveau jamais enregistré pour un mois de mai.Les dépenses en contenus ont atteint 3,8 milliards de dollars en mai 2026, soit une hausse de 1 % par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, ces dépenses affichent une avance de 3 % sur 2025, s'établissant à 20,4 milliards de dollars.