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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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Shinobi : Art of Vengeance
platform :
PC
editor :
Sega
developer :
LizardCube
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nicolasgourry
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SHINOBI : Art of Vengeance D.E arrive sur NS2 ?
la date devrait être le 24 Septembre 2026 en version Deluxe Edition
A savoir, il y aurait aussi une version Deluxe Edition pour la PS5.
https://videogamesplus.ca/collections/all-nintendo-switch-2-game-key-cards/products/saov-nsw2
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killia
posted the 06/18/2026 at 05:40 PM by
nicolasgourry
comments (
13
)
nigel
posted
the 06/18/2026 at 05:55 PM
Putain la Gamekey Card...
tripy73
posted
the 06/18/2026 at 06:21 PM
nigel
: Sega, Square et Capcom ne se font même plus chier, tous leurs jeux c'est GKC direct, des sacrés rats.
dokidokii
posted
the 06/18/2026 at 06:21 PM
A quel moment Shinobi est trop lourd pour être sûr une vraie cartouche ?
Nintendo a vraiment merdé en proposant cette solution...
ducknsexe
posted
the 06/18/2026 at 06:26 PM
Ça en deviens de l abus. Il faudrait que Nintendo publie une mise à jour pour bloquer tous les GKC.
guiguif
posted
the 06/18/2026 at 06:34 PM
ducknsexe
Oui qu'ils fassent une maj pour bloquer ce qu'ils ont eux même inventé
ducknsexe
posted
the 06/18/2026 at 06:43 PM
guiguif
au moins bloquer les jeux moins gourmands qui tiennent justement facilement sur cartouche classique, les GKC sont plutôt utilisées pour les jeux très lourds
greggy
posted
the 06/18/2026 at 07:37 PM
Sega, c'est du 100 % GKC. Ils ont fait un test avec Sonic Racing et ça a dû être un bide, et voilà le résultat.
fdestroyer
posted
the 06/18/2026 at 07:51 PM
greggy
C'est uniquement parce que Sonic Racing est compatible Switch 1 qu'il est sortit pour de vrai à mon avis.
Sinon ils sont a compter le moindre centime
liberty
posted
the 06/18/2026 at 07:53 PM
fdestroyer
pas pire que Nintendo qui nous a enlevé les centimes pour chaques achats... Les rats entre eux sur une machine gouverné par les roi des rars
killia
posted
the 06/19/2026 at 06:49 AM
Avec le boost de la Switch 2, le jeu tourne à combien dans sa version switch 1?
pixeldream
posted
the 06/19/2026 at 12:03 PM
Des Gamekey Card en priorité pour l'Europe on a toujours été un marché de seconde zone pour certaines entreprises ......
leonsilverburg
posted
the 06/19/2026 at 12:04 PM
Deg pour la GKC...
Je voulais le faire uniquement sur Switch 2...
Faut voir le verre à moitié plein, je vais économiser 50€.
iglooo
posted
the 06/19/2026 at 02:02 PM
Bon, les GKC, ça se passe comme prévu...
Que vous êtes bêtes les N-Sexs, même avec des panneaux clignotants rouges vous jouez les ravis systématiquement... Ne venez pas vous plaindre maintenant.
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Nintendo a vraiment merdé en proposant cette solution...
Sinon ils sont a compter le moindre centime
Je voulais le faire uniquement sur Switch 2...
Faut voir le verre à moitié plein, je vais économiser 50€.
Que vous êtes bêtes les N-Sexs, même avec des panneaux clignotants rouges vous jouez les ravis systématiquement... Ne venez pas vous plaindre maintenant.