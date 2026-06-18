profile
Shinobi : Art of Vengeance
2
Likers
name : Shinobi : Art of Vengeance
platform : PC
editor : Sega
developer : LizardCube
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
138
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6236
visites since opening : 11152852
nicolasgourry > blog
all
SHINOBI : Art of Vengeance D.E arrive sur NS2 ?




la date devrait être le 24 Septembre 2026 en version Deluxe Edition
A savoir, il y aurait aussi une version Deluxe Edition pour la PS5.

https://videogamesplus.ca/collections/all-nintendo-switch-2-game-key-cards/products/saov-nsw2
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    killia
    posted the 06/18/2026 at 05:40 PM by nicolasgourry
    comments (13)
    nigel posted the 06/18/2026 at 05:55 PM
    Putain la Gamekey Card...
    tripy73 posted the 06/18/2026 at 06:21 PM
    nigel : Sega, Square et Capcom ne se font même plus chier, tous leurs jeux c'est GKC direct, des sacrés rats.
    dokidokii posted the 06/18/2026 at 06:21 PM
    A quel moment Shinobi est trop lourd pour être sûr une vraie cartouche ?
    Nintendo a vraiment merdé en proposant cette solution...
    ducknsexe posted the 06/18/2026 at 06:26 PM
    Ça en deviens de l abus. Il faudrait que Nintendo publie une mise à jour pour bloquer tous les GKC.
    guiguif posted the 06/18/2026 at 06:34 PM
    ducknsexe Oui qu'ils fassent une maj pour bloquer ce qu'ils ont eux même inventé
    ducknsexe posted the 06/18/2026 at 06:43 PM
    guiguif au moins bloquer les jeux moins gourmands qui tiennent justement facilement sur cartouche classique, les GKC sont plutôt utilisées pour les jeux très lourds
    greggy posted the 06/18/2026 at 07:37 PM
    Sega, c'est du 100 % GKC. Ils ont fait un test avec Sonic Racing et ça a dû être un bide, et voilà le résultat.
    fdestroyer posted the 06/18/2026 at 07:51 PM
    greggy C'est uniquement parce que Sonic Racing est compatible Switch 1 qu'il est sortit pour de vrai à mon avis.

    Sinon ils sont a compter le moindre centime
    liberty posted the 06/18/2026 at 07:53 PM
    fdestroyer pas pire que Nintendo qui nous a enlevé les centimes pour chaques achats... Les rats entre eux sur une machine gouverné par les roi des rars
    killia posted the 06/19/2026 at 06:49 AM
    Avec le boost de la Switch 2, le jeu tourne à combien dans sa version switch 1?
    pixeldream posted the 06/19/2026 at 12:03 PM
    Des Gamekey Card en priorité pour l'Europe on a toujours été un marché de seconde zone pour certaines entreprises ......
    leonsilverburg posted the 06/19/2026 at 12:04 PM
    Deg pour la GKC...
    Je voulais le faire uniquement sur Switch 2...
    Faut voir le verre à moitié plein, je vais économiser 50€.
    iglooo posted the 06/19/2026 at 02:02 PM
    Bon, les GKC, ça se passe comme prévu...
    Que vous êtes bêtes les N-Sexs, même avec des panneaux clignotants rouges vous jouez les ravis systématiquement... Ne venez pas vous plaindre maintenant.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo